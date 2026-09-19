ЗСУ просунулися на Донеччині: у Третьому корпусі розкрили нові деталі операції

Частину звільнених сіл у Силах оборони поки не називають із тактичних міркувань.

https://glavred.net/front/vsu-prodvinulis-na-donetchine-v-tretem-korpuse-raskryli-novye-detali-operacii-10797821.html Посилання скопійоване

У Третьому корпусі розкрили нові деталі операції "Вівальді" / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, deepstatemap

Головне із заяви військового:

Наступ у межах операції "Вівальді" триває

Втрати РФ перевершують очікування військових

Попереду щонайменше три етапи операції

Сили оборони за тиждень здійснили нові просування на півночі Донецької області в межах першого етапу операції "Вівальді" та зачистили ще кілька населених пунктів, назви яких поки не розкривають. Про це розповів начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко в етері Суспільне студія.

"Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено - це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом. Будуть надходити нові дані успіхи та звільнені населені пункти, просто ще не все можемо розкривати та проговорювати. Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований. Намагається перекидати туди, на закриття прориву, підрозділи спеціального призначення, просто перемелюючи їх на "мʼясо", не досягаючи жодного успіху", - наголосив він. відео дня

Військовий зауважив, що орім офіційно підтвердженого звільнення Середнього, а також зачистки Коровійого Яру, Новоселівки, Ярової та Олександрівки, українські військові взяли під контроль Рай-Олександрівку.

"Також ще є звільнені села, але не називаємо їх із причини, що не можемо собі не дозволити скористатися дурістю противника і його введенням самих себе в оману. Тому поки що дещо маємо тримати в таємниці", - сказав Горбатенко.

Яка тактика росіян на фронті

За його словами, спроби окупантів зупинити просування українських військ поки не дають результату, натомість ціна цих спроб для російської армії зростає.

"Тактика росіян загалом не змінюється. Це просто мʼясні штурми, а також масові удари по тиловим районам, особливо великим населеним пунктам із великою кількістю місцевого населення, такі як Ізюм, Балаклія, Словʼянськ, Краматорська. Противник наносить ракетно-бомбові удари, застосовуючи авіацію, "Шахеди"", - розповів начальник штабу.

Словʼянськ / Інфографіка: Главред

Окремо Горбатенко виділяє ситуацію довкола Лиманського виступу та в районі агломерації, де українські підрозділи зараз вирівнюють обстановку.

"Їхнє намагання контрдіяти у районі Лиманського виступу є безрезультатними, оскільки призводить лише до більших втрат серед особового складу. В районі Словʼянська та Краматорська противник далі продовжує намагання рухатися. Зараз, відповідно, ми здійснюємо дії зі стабілізації положення і створення умов щодо наших подальших активних дій", - наголосив військовий.

Причину високих втрат російської піхоти заступник командира корпусу вбачає у поведінці командування армії РФ, яке прагне приховати поразку на цьому відтинку.

"Російські генерали намагаються прикрити свою брехню, свій провал за рахунок людських життів, хоча вони особливо й не цінували їх", - сказав він.

Лиман / Інфографіка: Главред

Скільки етапів операції попереду

Успіх нинішніх дій військовий пов'язує з тривалою підготовчою роботою: формуванням окремих координаційних ланок, відпрацюванням протиповітряної оборони та системи радіоелектронної боротьби, серією ударів по точках запуску російських безпілотників і порушенням логістики окупантів на напрямку.

"Етап підготовки, створення умов, формування і потім вже безпосередньо самі зіткнення. Також це робота у нашому тилу та тилу противнику, робота із підпорядкованими підрозділами щодо нарощення їхніх спроможностей для ведення дій. Це - перший етап, попереду їх буде ще як мінімум три, а можливо і більше. Побачимо, як ми захопимося цим дійством. Симфонія буде тривати і ще попереду багато приємних сюрпризів", - підсумував Горбатенко.

Яка мета операції "Вівальді"

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький говорив, що операція "Вівальді", яку українські військові проводять на півночі Донецької області, спрямована на те, щоб вивести підрозділи на вигідніші позиції для подальшої оборони.

За його словами, російське командування розраховувало охопити міста-фортеці на Донецькому напрямку одразу з двох боків - з півночі та півдня. Південна частина задуму передбачала просування через Добропілля, а північна - через виступ у напрямку Святогорська і далі Барвенково.

"Північна ж "клешня" фактично розгромлена й знищена. Для нас критично важливо, щоб вони не мали можливості відновити цей наступ не тут, не на полі бою, не піхотою, умовно кажучи, а через паралізацію логістики, паралізацію тилових можливостей, щоб не давати росіянам можливості відновити цей наступ", - підкреслив він.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни говорили, що командування країни-агресора Росії стягує бронетехніку та дронові підрозділи на Добропільський напрямок, готуючи механізовані штурми восени 2026 року.

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. За інформацією аналітиків, на Словʼянському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Каленики Краматорського району.

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко попереджав, що на початку зими країна-агресор Росія за рахунок резервів може спробувати створити "буферну зону" в Сумській і та Чернігівській областях, а також продовжитиме терор Києва.

Читайте також:

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) - оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред