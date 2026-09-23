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РФ оголосила про "оточення" Добропілля: в ISW вказали на важливу деталь

Марія Николишин
23 вересня 2026, 09:46
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Російське відомство не надало підтверджень своєї заяви, а українські військові повідомляють про збереження позицій біля міста.
РФ оголосила про 'оточення' Добропілля: в ISW вказали на важливу деталь
Що відомо про ситуацію біля Добропілля / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ISW

Ключові тези:

  • ISW не бачить ознак оточення Добропілля
  • Просування росіян на напрямку незначне
  • Кремль імітує картину обвалу фронту

В ISW спростували заяву Міноборони РФ про нібито оточення Добропілля в Донецькій області, зазначивши, що російська сторона не надала жодних доказів цього. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Про нібито успіх під Добропіллям у Москві оголосили 22 вересня. Тоді російське військове відомство стверджувало, що підрозділи Центрального угруповання військ узяли місто в кільце та просуваються в бік Олександрівки на північний захід від нього. Однак ані карти, ані інші матеріали, які б це ілюстрували, оприлюднені не були.

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Аналітики наголошують, що жодних ознак блокування міста вони не фіксували, а російські твердження прямо суперечать останнім повідомленням з українського боку.

Що кажуть українські військові

Зокрема, начальник штабу українського батальйону артилерійської розвідки 22 вересня повідомив, що жодного вагомого просування на Добропільському напрямку окупанти не досягли.

За його словами, командування РФ систематично зсуває власні дедлайни через великі втрати особового складу, а поставлені завдання не відповідають реальному стану справ на полі бою.

РФ оголосила про 'оточення' Добропілля: в ISW вказали на важливу деталь
Карта бойових дій біля Добропілля / фото: ISW

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 20 вересня також зазначав, що Сили оборони утримують рубежі на південь і на північний схід від Добропілля.

Чому Москва заявила про "оточення"

Аналітики пов'язують подібні повідомлення з ширшою медійною тактикою Кремля, розрахованою радше на психологічний ефект серед української та західної аудиторій, ніж на відображення реального стану фронту.

"Міністерство оборони Росії поширило неправдиву інформацію про те, що російські війська оточили Добропілля; це є частиною кампанії Кремля з ведення когнітивної війни, в межах якої росіяни заявляють про оточення на різних ділянках фронту, намагаючись хибно представити ситуацію як крах української оборони", - йдеться у звіті.

РФ оголосила про 'оточення' Добропілля: в ISW вказали на важливу деталь
Добропілля / Інфографіка: Главред

Чи просунулися ЗСУ на Донеччині

Начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко говорив, що Сили оборони за тиждень здійснили нові просування на півночі Донецької області в межах першого етапу операції "Вівальді" та зачистили ще кілька населених пунктів.

За його словами, спроби окупантів зупинити просування українських військ поки не дають результату, натомість ціна цих спроб для російської армії зростає.

"Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено - це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом. Будуть надходити нові дані успіхи та звільнені населені пункти, просто ще не все можемо розкривати та проговорювати. Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська протягом останніх десяти днів двічі намагалися проникнути на територію Сумської області через газопровід, який проходить у районі кордону України з Курською областю РФ.

Представник об’єднаного угруповання військ Віктор Трегубов заявляв, що Сили оборони України досягли певних успіхів на правому березі річки Оскіл у Харківській області, де триває скорочення російського плацдарму.

Також відомо, що російські війська зайняли смугу території вздовж українсько-російського кордону в Сумській області завглибшки від 2 до 4 км. Водночас розширити цю ділянку окупантам не вдалося.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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