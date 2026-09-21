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Скільки ще Росія зможе воювати проти України: названо критичний термін

Юрій Берендій
21 вересня 2026, 21:58
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Ресурси Росії на війну можуть вичерпатися за пів року, заявив Новак. Ресурсів Росії бракує через паливні проблеми та падіння доходів.
Скільки ще Росія зможе воювати проти України: названо критичний термін
Росія зможе воювати ще пів року - Новак назвав головні причини / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

  • Новак оцінив ресурс РФ для війни ще на пів року
  • Економіст назвав фінанси та паливо головними проблемами РФ
  • Росія дедалі більше витрачає резерви на війну

Країна-агресорці Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на пів року. Москва вже стикається з проблемами із резервами, паливом, бюджетом та експортними доходами. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду.

Економіст ставить під сумнів оцінки, за якими Росія нібито зможе підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій до 2028-го чи 2030 року. Він пов'язує можливості Кремля передусім із фінансовими ресурсами та доступністю палива.

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"Чесно кажучи, мені важко уявити, на чому ґрунтуються прогнози про те, що Росія здатна воювати до 2028-го або 2030 року. Як казав Наполеон, війна - це три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. А з грошима у Росії, м’яко кажучи, великі проблеми", - зазначив Новак.

Одним із сигналів проблем із резервами економіст називає операції із золотом. За його словами, у першому півріччі 2026 року РФ продала 50 тонн золота, що, на його думку, свідчить про скорочення інших ліквідних складових резервів.

"По-перше, у золотовалютних резервах РФ більше немає другої частини – валюти. За підсумками першого півріччя 2026 року Росія продала рекордні 50 тонн золота, а це означає, що в резервах не залишилося нічого, крім дорогоцінних металів", - сказав Новак.

Окремою проблемою він називає забезпечення паливом. За оцінкою Новака, середній показник по Росії становить лише 37%, хоча ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону.

"Потреби Росії в паливі сьогодні забезпечені лише на 37%, тобто на третину. Звісно, цей показник різниться в різних регіонах РФ, оскільки пріоритетом для російської влади є забезпечення паливом Москви та Московської області. Але навіть Москва та Московська область забезпечені лише на 60% та 58% відповідно. А потреби багатьох регіонів РФ забезпечені вже менше ніж на 20%", - наголосив економіст.

На фінансовому фронті Новак звертає увагу на кілька показників. Йдеться про очікуваний дефіцит федерального бюджету, погіршення стану місцевих бюджетів, збитковість російських компаній та скорочення доходів від експорту нафти й газу.

За його словами, до кінця 2026 року дефіцит федерального бюджету РФ може приблизно втричі перевищити запланований показник. Водночас експортні доходи Росії від нафти та газу, за оцінкою Новака, скоротилися на 55%.

"Усі ці показники свідчать про величезний обвал російської економіки та її здатності фінансувати війну, на яку Росія сьогодні витрачає половину свого зведеного бюджету (федерального та місцевих). За таких показників складно уявити, де Росія візьме ресурси навіть на один рік війни", - зазначив Новак.

Водночас економіст вважає, що подальший тиск на російську економіку посилюватиметься через удари України по об'єктах паливно-енергетичного сектору, логістиці та інфраструктурі РФ.

"Перш за все, удари Збройних сил України вглиб Росії по її НПЗ, нафтоперекачувальних станціях, портах майже на всіх морях, через які росіяни експортують свої товари, торговельних мережах на кшталт Wildberries та Ozon тощо, триватимуть і ставатимуть дедалі інтенсивнішими", - заявив Новак.

Скільки ще Росія зможе воювати проти України: названо критичний термін
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

За оцінкою голови Комітету економістів України, сукупність нинішніх показників і подальших тенденцій не дає підстав говорити про здатність РФ підтримувати нинішній рівень війни протягом двох років. Його прогноз суттєво коротший.

"Тому сьогоднішня ситуація та тенденції свідчать про те, що у Росії немає ресурсів на два роки і більше війни нинішньої інтенсивності. (...) Підбиваючи підсумок, можна сказати, що для ведення війни проти України у Росії вистачить ресурсів ще на півроку, не більше", - вважає Новак.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник США Джаред Кушнер нагадав представникам Кремля про їхні попередні прогнози щодо Донбасу, які вони озвучували ще рік тому під час переговорів. За даними видання, тоді Володимир Путін обіцяв встановити повний контроль над підконтрольною Україні частиною регіону протягом кількох місяців.

Володимир Зеленський погодив нові далекобійні операції за підсумками доповідей військового керівництва. Президент заявив про ухвалені рішення щодо розширення далекобійних можливостей України у відповідь на російські обстріли.

Президент України також назвав умову для припинення ударів по російських НПЗ. За його словами, Україна готова зупинити атаки, якщо Москва припинить обстрілювати українську енергетику, критичну інфраструктуру та продовольчий експорт. Це питання президент планує обговорити з партнерами під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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