"Стався крововилив": Наталія Валевська вийшла на звʼязок після операції

Співачка перенесла хірургічне втручання через серйозні ускладнення після хвороби.

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Наталія Валевська - операція / колаж: Главред, скріншот із відео

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Яка операція знадобилася Наталії Валевській

Що стало причиною пошкодження зв'язок артистки

Українська співачка Наталія Валевська вперше після перенесеного хірургічного втручання зв'язалася зі слухачами. Знаменитості довелося пережити складну операцію на голосових зв'язках, повідомляє ЖВЛ.

Проблеми почалися через те, що артистка вирішила не скасовувати запланований концерт, незважаючи на хворобу. Виступ у такому стані призвів до серйозного пошкодження голосового апарату.

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Наталія Валевська - концерти / фото: instagram.com, Наталія Валевська

"Я захворіла на дуже сильний вірус і все одно поїхала виступати. Тоді стався крововилив і відшарування краю голосової зв’язки, яке жодними ліками, жодними ін’єкціями неможливо усунути. Тому ми порадилися з лікарем, і вона сказала, що хочеш ти чи не хочеш, але операцію доведеться запланувати", - поділилася співачка.

Зараз Наталія Валевська проходить етап активного відновлення. Лікарі вже дозволили виконавиці розмовляти, однак встановили суворий ліміт, щоб запобігти повторному пошкодженню зв'язок.

Наталія Валевська - крововилив у голосові зв'язки / скрін з відео

"Говорю лише шостий день. Я ще обмежена в мовленні, це може бути лише година на день. Ще не можна після операції багато говорити, треба берегти свій голос", - зізналася зірка.

Незважаючи на необхідність берегти здоров’я, співачка вирішила не проводити реабілітаційний період вдома. Щоб відновити сили та приділити час собі, Валевська вирушила в подорож містами Європи.

Наталія Валевська / Инфографика: Главред

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Про персону: Наталія Валевська Наталія Валевська - українська співачка. Переможниця телепроєкту "Шанс" та володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року", повідомляє Вікіпедія. Випустила три альбоми та 22 сингли.

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