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ЗСУ рознесли три мости і стратегічні НПЗ у глибокому тилу РФ - Генштаб

Руслана Заклінська
25 червня 2026, 13:31
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Президент Зеленський заявив, що далекобійні удари України — це відповідь на затягування Росією війни та обстріли українських міст.
ЗСУ рознесли три мости і стратегічні НПЗ у глибокому тилу РФ - Генштаб
СБУ підірвала ключові НПЗ за тисячі кілометрів від фронту / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Україна завдала ударів за 1500 км від фронту
  • Уражено нафтобазу "Полтавська"
  • На НПЗ в Уфі уражено ключові установки

У ніч на 25 червня Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі в Краснодарському краї та двох нафтопереробних заводах в Уфі, які розташовані за близько 1500 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші далекобійні операції – це послідовні точні відповіді на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах", - заявив глава держави.

відео дня

За його словами, вночі українські підрозділи атакували нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні, яка розташована приблизно за 300 кілометрів від зони бойових дій. Уже вранці того ж дня СБУ уразила два нафтопереробні підприємства в Уфі - "Башнефть-Уфанефтехим" та "Башнефть-Новойл", які розташовані на відстані близько 1500 кілометрів від лінії фронту.

"Виконуємо план наших далекобійних санкцій. Дякую всім українським воїнам, які забезпечують нашу влучність. Росіянам варто думати про справжню дипломатію, а не намагатися знову когось обдурити чи виграти час. Війну потрібно завершувати", - наголосив Зеленський.

Дивіться відео пожежі на НПЗ в Уфі:

ЗСУ рознесли три мости і стратегічні НПЗ у глибокому тилу РФ - Генштаб
Пожежі в Уфі / Фото: скріншот

Дані Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що в межах зниження воєнно-економічного потенціалу РФ уражено нафтобазу "Полтавська", де зафіксовано пожежу. Об’єкт використовувався для забезпечення російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, українські сили уразили три мости, які російська армія використовує для перекидання техніки та боєприпасів. Ударів зазнав автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости на Луганщині - через річки Айдар і Луганчик.

Результат удару по нафтобазі "Полтавська" - відео:

ЗСУ рознесли три мости і стратегічні НПЗ у глибокому тилу РФ - Генштаб
Пожежа на нафтобазі "Полтавська" / Фото: скріншот

Також уражено склад матеріально-технічного забезпечення в районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт поблизу Цукуриного на Донеччині, радіолокаційну станцію "Небо" і радіолокаційний комплекс "Скала-М" у районі Керчі в тимчасово окупованому Криму.

Які результати ударів СБУ

У СБУ підтвердили ураження двох НПЗ в Уфі, які входять до структури "Башнафти" та є важливими елементами російського паливно-енергетичного комплексу. Після ударів на підприємствах спалахнули пожежі.

За даними спецслужби, ураження зазнали установки первинної переробки нафти (АВТ), які фактично є ключовими елементами роботи нафтопереробних заводів. Медіаматеріали з місця подій підтверджують щонайменше два осередки займання.

"Окрім того, цієї ночі безпілотники СБУ уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському краї РФ. Це великий комплекс із приймання, зберігання та відвантаження дизельного пального і бензину. Його резервуарний парк налічує 28 ємностей", - додали в СБУ.

Як Росія може відповісти на атаки - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що українські удари створюють для Кремля серйозні проблеми та змушують реагувати. Водночас експерт наголосив, що РФ у своїх діях керується не лише військовою доцільністю, а й прагненням продемонструвати "відплату" та зберегти імідж.

"У росіян немає бойової роботи. Вони – "возмездуни". А Путін — головний російський "возмездун". Росіяни намагаються зберегти обличчя, а не вести війну. Про своє "обличчя" в Росії турбуються більше, ніж про свої дії. Тому, безумовно, Путіну доведеться здійснити якийсь "акт помсти", - зазначив Світан в інтерв’ю Главреду.

За словами експерта, найімовірнішою формою такої відповіді залишаються масовані ракетні та дронові атаки по території України, які Росія вже систематично здійснює.

Удари по російських об'єктах в ніч на 25 червня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 червня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на тлі масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про активність БПЛА та вибухи в Сімферополі, Севастополі, Армянську, Євпаторії та Ялті.

В Краснодарському краї РФ дрони атакували Полтавську нафтобазу, внаслідок чого на об’єкті спалахнула пожежа. За даними місцевої влади, через падіння уламків БПЛА загорілися резервуари з паливом, після чого було перекрито рух на автодорозі між населеними пунктами в районі об’єкта.

Крмі цього, у російській Уфі 23 червня пролунали вибухи та спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі було видно густий чорний дим.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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