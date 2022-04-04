Арешт і камера суворого режиму: прокурор з Гааги пояснив, що чекає на Путіна

Володимир Путін / Reuters

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан розповів про перспективи засудження президента РФ Володимира Путіна за військові злочини в Україні.

Як підкреслив він у коментарі Bild, якщо вдасться довести те, що українські мирні громадяни були навмисно піддані насильству з боку РФ, Путіна міг би засудити суд у Гаазі.

Прокурор МКС каже, що в цьому випадку ув'язнення Путіна в камеру можливо, якби він був повалений і заарештований в Росії: "Або якщо Путін приїхав би в країну, виконуючу міжнародний ордер на арешт. Однак це малоймовірно. Він заздалегідь уточнить, чи безпечно його подорож. Але це суттєво обмежило б свободу пересування Путіна, оскільки такі злочини не мають терміну давності".

На його думку, його помістили б у корпусі суворого режиму, де відбувають покарання африканські диктатори.

За словами прокурора, Путіна можна засудити в Гаазі, якщо довести, що українці навмисно піддавалося насильству і гонінням. Доказами можуть бути перехоплені радіоповідомлення російських військовослужбовців. У такому випадку можна видати міжнародний ордер на арешт Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міжнародний суд в Гаазі (Нідерланди) приступив до розгляду злочинів проти людства скоєних Російською Федерацією в Україні.

2 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прийняв рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

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