ЗСУ відійшли від Попасної, де два місяці тривали важкі бої

ЗСУ відступили з Попасної - ОВА / скрін відео

Українські бійці ЗСУ були змушені відступити з міста Попасна в Луганській області. В результаті бойових дій і руйнувань, міста практично не залишилося, передає радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Попасна вже фактично не в наших руках. Наші війська відійшли і зайняли рубежі західніше. У Попасній вже нічого брати. Міста практично не залишилося",- заявив Арестович.

"Наші війська відійшли від Попасної. ЗСУ знаходяться зараз на більш міцних позиціях, які підготували заздалегідь", – сказав очільник ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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Генштаб ЗСУ поки що не підтверджував відступ від Попасної, а Міноборони Росії – її зайняття. Однак напередодні низка російських ЗМІ опублікували фото і відео з центру міста з твердженнями, що воно вже під контролем російських військових і бойовиків "ЛНР". При цьому на околицях, як стверджується, ще тривають бої.

Після взяття Попасної в Луганській області під контролем України залишаються два великих міста - Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Очікується посилення натиску на ці міста. За словами Сергія Гайдая, 8 травня після російських авіаударів в них зникло електропостачання.

Раніше повідомлялося, що захисники України протягом 7 травня знищили ще 80 російських окупантів на південному напрямку. Також ЗСУ знищили 10 одиниць ворожої техніки.

Нагадавши, ЗСУ відійшли від міста Попасна в Луганській області і закріпилися на кращих позиціях. Місто обстрілювалося два місяці-воно практично зруйноване, утримувати оборону там важко. Найскладніша ситуація з Сєвєродонецьком і Водівкою, за них постійно тривають бої.

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