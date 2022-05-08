80 "двохсотих" і знищена техніка: ЗСУ "випалюють" ворога на півдні України

Наші захисники влаштували справжнє пекло окупантам.
Захисники України протягом 7 травня знищили ще 80 російських окупантів на південному напрямку. Також ЗСУ знищили 10 одиниць ворожої техніки.
В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що 46 окупантів били ліквідовані в районі острова Зміїний.
"Точними атаками "Байрактарів" знищений десантний катер типу "Серна", ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор", а ще один істотно пошкоджений", – йдеться в повідомленні.
На інших точках фронту ЗСУ знищили ще один зенітний ракетний комплекс "Тор", ударний безпілотник-розвідник "Форпост", бойову машину десанту і 3 гаубиці. Також вороги позбулися складу боєприпасів на Херсонщині.
читайте такожУ Росії "анонсували" потужні обстріли Західної України, в яких звинуватять ЗСУВідзначається, що всього силами оборони на півдні було завдано ударів більш ніж по 120 ворожим цілям.
Нагадаємо, в мережі опублікували нове відео удару Збройних сил України по російському десантному кораблю проекту Серна біля острова Зміїний. Позиції ворога українські захисники атакували з повітря.
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