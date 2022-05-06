Проїхала 30 км з простреленими ногами: 15 річна Ліза врятувала людей з Попасної

Спочатку дівчинка була пасажиром, але їй довелося сісти за кермо.
15-річна дівчинка врятувала з Попасної 3 людини. Вона самостійно вела автомобіль 30 км, будучи пораненою.
Спочатку Ліза Чернишенко була пасажиркою, але під час обстрілів з боку росіян вона була змушена рятувати поранених з міста.
"Їхала в машині і так вийшло, що нас росіяни обстріляли. В машині були три чоловіки і жінка. Чоловіків поранило осколками. Одного дуже сильно. І довелося мені сісти за кермо і повезти в Бахмут", - розповіла Ліза.
Вона підкреслила, що сіла за кермо, тому що потрібна була термінова допомога і "щоб не втратити багато крові".
читайте такожПід Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантники"Там лежали міни в шаховому порядку. Проїхати неможливо було, але я якось проїхала там машиною. Далі труп жінки лежав. Я теж проїхала. І потім поворот направо і нас обстріляли. Мені ноги. Я майже нічого не могла зробити. Машина заглохла. Я її ледве завела, але машина потім все одно заглохла через те, що акумулятор прострелила куля", - згадала Ліза.
Дівчинка їхала з обома простреленими ногами.
"Це нелегко вийшло, було дуже боляче. Але хоч якось. Я ж не кинула б їх під обстрілами, - підкреслила вона.
У результаті поїздка закінчилася добре: всі, хто перебував в автомобілі, вижили - їх і Лізу госпіталізували.
Відзначимо, що під час війни багато українців, рятуючись від російських ракет покинули свої будинки. Одні українці навіть вдалося врятувати 16 собак.
Світлана Барда розводила собак у селі Березівка під Києвом, поки туди не увірвалися російські окупанти.
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