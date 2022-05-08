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Армія України відійшла від Попасної: окупанти намагаються захопити Сєвєродонецьк та Водівку - Гайдай

8 травня 2022, 12:26

Плани окупаційної армії Росії щодо захоплення Луганської області до 9 травня провалилися, сказав Сергій Гайдай.

Донбас, війна
ЗСУ відійшли від Попасної на міцніші позиції - глава Луганської ОВА / УНІАН

Збройні сили України відійшли від міста Попасна у Луганській області і закріпилися на кращих позиціях. Місто обстрілювалося два місяці - воно практично зруйноване, утримувати оборону там важко. Найскладніша ситуація з Сєвєродонецьком і Водівкою, за них постійно йдуть бої. Сєвєродонецьк після подій 2014 року став обласним центром, окупантам РФ важливо його захопити і оголосити про вихід на адмінкордони області. Однак їхні плани до 9 травня провалилися. Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що ЗСУ вимушено залишили Попасну і закріпилися на інших, більш оптимальних позиціях. Ворог з моменту військового вторгнення Росії обстрілював місто, внаслідок чого він практично зруйнований.

читайте такожМобілізація у Росії провалиться, проте ворог посилить групу військ у напрямку Донбасу - експерт"На жаль, наші війська дійсно відійшли трохи від Попасної, тому що уявіть, місто обстрілювали більше двох місяців. Скільки йде вторгнення Росії в Україну - стільки обстрілювали, використовуючи бомби, ракети, міни і артилерію, там зруйновано все вщент. Тому ЗСУ відійшли на міцніші позиції, які підготували заздалегідь", - зазначив Гайдай.

За його словами, найскладніша ситуація - у Сєвєродонецьку та Водівці. За міста постійно йдуть бойові зіткнення. Українська армія постійно вибиває звідти війська РФ. Дуже складна обстановка в гірській громаді.

Російські окупанти прагнуть захопити Сєвєродонецьк і оголосити в місті про захоплення всієї Луганщини і вихід на адміністративні кордони області. Але такі плани загарбників до 9 травня провалилися.

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"Після 2014 року Сєвєродонецьк – це по суті обласний центр, так сталося після окупації Луганська. Тому він дуже важливий для російських загарбників. Там вони хочуть оголосити про захоплення всієї Луганської області і вихід на адміністративні кордони. Але всі плани, які у них були до 9 травня, як ми бачимо, провалилися", - підкреслив Сергій Гайдай.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Центрального східного округу РФ Рустам Міннекаєв сказав, що військові підрозділи Росії мають намір захопити всі райони Донецької та Луганської областей, а також південні регіони України. Загарбники збираються створити коридор до захопленого у 2014 році Криму.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович називав 4 завдання окупаційних військ РФ: контроль над Рубіжним, Попасною та Сєвєродонецьком; просування на Ізюмському напрямку у бік Слов'янська та Краматорська; рух у бік Гуляйполя Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсонської області.

Радник глави МВС Вадим Денисенко казав, що Кремль призначив заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка новим "смотрящим" за Донбасом. За його словами, Росія розглядає можливість проведення "референдуму" щодо "приєднання" окупованих районів Донецької та Луганської областей до РФ. Таким чином, Путін спробує показати росіянам, мовляв,"велику перемогу" над Заходом.

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Попасная Сєвєродонецьк війна на Донбасі війна Росії та України
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