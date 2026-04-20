Бійці ГУР вразили два десантні кораблі РФ у Криму – подробиці

У момент удару ворожі кораблі, що належали російському Чорноморському флоту, перебували в Севастопольській бухті.

https://glavred.net/ukraine/boycy-gur-porazili-dva-desantnyh-korablya-rf-v-krymu-detali-10758008.html Посилання скопійоване

Бійці ГУР вразили два десантні кораблі РФ у Криму

Коротко:

Орієнтовна вартість двох кораблів – близько 150 млн дол

Обидва кораблі в результаті атаки виведені з ладу

В ніч на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Привиди" завдали успішних ударів по двох великих російських десантних кораблях у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ВДК проекту 775 "Ямал" і ВДК проекту 1171 "Микола Фільченков". Про це йдеться в повідомленні ГУР у Telegram.

У розвідці зазначають, що ВДК проекту 775 "Ямал" – корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 метрів і здатністю перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля – понад 80 мільйонів доларів.

ВДК проекту 1171 "Микола Фільченков" – корабель 1975 року випуску вантажопідйомністю до 1 000 тонн, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля – понад 70 мільйонів доларів.

Повідомляється, що обидва кораблі в результаті атаки виведені з ладу.

Крім того, в окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію "Подлет-К1" орієнтовною вартістю 5 мільйонів доларів.

Дивіться відео тут

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали успішного удару по аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Деталі та наслідки цієї атаки озвучив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Також до цього Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на території окупованого півострова.

Крім того, 16 лютого пресслужба ГУР повідомила, що бійці спецпідрозділу ГУР уразили десантний катер російських військ та елементи їхньої системи протиповітряної оборони в Криму.

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Відповідно до Закону України "Про розвідку" здійснює збір, аналітичну обробку, опрацювання та надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред