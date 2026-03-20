Тисячі морських піхотинців і бойові кораблі: США терміново перекидають війська на Близький Схід

Кораблі перевозять винищувачі F-35, ракети та техніку для висадки десанту на сушу.

На Близький Схід рухається ударна група США

США посилюють військову присутність на Близькому Сході

Перекидаються тисячі морських піхотинців і десантні кораблі

До операції входить група на чолі з USS Boxer

Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, яке веде війну проти Ірану.

Як пише Newsmax з посиланням на чотирьох неназваних американських високопоставлених чиновників, десантна оперативна група на чолі з кораблем USS Boxer і 11-м експедиційним підрозділом морської піхоти вирушають із Західного узбережжя США з випередженням графіка. До складу групи також входять десантні транспортні кораблі-доки USS Portland і USS Comstock.

На борту цих суден перебувають близько чотирьох тисяч військовослужбовців, з яких 2 500 є морськими піхотинцями.

Кораблі несуть винищувачі F-35, ракети та техніку для висадки десанту на сушу.

Очікується, що вони пройдуть через Індо-Тихоокеанський регіон до Близького Сходу, після чого група об'єднається з десантним кораблем USS Tripoli. Згодом до них приєднаються крейсер USS New Orleans і корабель-док USS Rushmore.

Кораблі мають доправити до зони конфлікту близько 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців.

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість розгортання тисяч військовослужбовців для підготовки потенційних операцій проти Ірану.

Як пише Reuters з посиланням на джерела, один із ключових сценаріїв — забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить значна частина світових поставок нафти. Основну роль у цьому можуть зіграти авіація та військово-морські сили.

Також обговорюється варіант відправки сухопутних підрозділів на острів Харк — стратегічно важливу точку, через яку проходить до 90% експорту іранської нафти.

Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість залучення сил спецоперацій для контролю над запасами високозбагаченого урану.

Джерела підкреслювали, що наземна операція не розпочнеться негайно.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів".

Трамп заявив, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва.

Глава Білого дому також заявив, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, який був обраний наступним верховним лідером Ірану, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Америки.

Інші новини:

Про джерело: Newsmax Newsmax — це американське новинне та медіавидання. Було засноване в 1998 році Крістофером Радді. Включає: веб-сайт (newsmax.com);

телеканал Newsmax TV;

журнали та цифрові продукти. Видання вважається консервативним / правим (right-wing). Зосереджується на політиці США, коментарях та думках, новинах з вираженою ідеологічною позицією. Часто конкурує з іншими правими медіа (наприклад, Fox News). Анонсувалося, що навесні 2026 року американський канал Newsmax вийде на український ринок. Мета – посилити інформаційний зв'язок між Києвом та Вашингтоном. Закрита презентація відбулася у Києві наприкінці лютого 2026 року, на якій були присутні представники української влади, пише Детектор Медіа.

