РФ планує 'таємну мобілізацію' на тлі боїв на Курщині: ЗМІ розкрили плани Кремля

Певні урядовці та близькі до Кремля бізнесмени виступають різко проти мобілізації, зазанчили у Bloomberg.

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Росія готує нову хвилю мобілізації / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Міноборони РФ, wikimedia.org

Сили оборони України продовжують наступ у Курській області Росії, що змушує Кремль обговорювати можливість нової хвилі мобілізації. Росія може оголосити нову мобілізацію до кінця 2024 року через нестачу резервів. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в уряді Росії.

Як зазначає видання, влада РФ та бізнесмени мають різні погляди на мобілізацію. Одне з джерел стверджує, що кабінет міністрів ворога та близькі до держави бізнесмени виступають категорично проти мобілізації.

"Це виб'є з економіки останні трудові ресурси. Працювати вже нема кому. А тут одних заберуть, інші почнуть никатися", - розповів він. відео дня

Варто зазначити, що невідомо, наскільки такі аргументи вплинуть на рішення вище керівництво Росії. Два джерела, близькі до адміністрації президента, кажуть, що вже ведеться підготовка громадської думки до нової мобілізації. До боїв у Курській області можуть залучити строковиків.

"Це також подається як частина нової норми. Якщо ворог прийшов до нас, то строковики мають брати участь у відбитті", - розповів один з співрозмовників.

BILD про ймовірність нової мобілізації в РФ

Редакторка BILD Жанна Плауманн і військовий аналітик видання Юліан Рьопке також вважають, що Росія планує приховану мобілізацію в умовах значних втрат на фронті. За міжнародними оцінками, з лютого 2022 року внаслідок бойових дій загинуло від 110 до 140 тисяч російських військових.

"Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що Путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян. Щоправда, зробити це, швидше за все, намагатимуться "без офіційного оголошення, таємно", - пишуть Плауманн та Рьопке.

Володимир Путін демонструє чітке прагнення збільшити чисельність військ в Україні: чоловіків залучають через високі виплати, а на строковиків чинять тиск, щоб підписували контракти. Однак кошти на набір контрактників у РФ вичерпуються.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Росії на фоні наступу в Курській області - прогнози

Як повідомляв Главред, Кремль в паніці готується оголосити нову мобілізацію. Масштаб російських втрат все більше ускладнюють підтримку поточної стратегії повільного просування в Україні.

Раніше розвідка Міністерства оборони Великої Британії заявиляла, що Володимир Путін планував набрати ще 420 тисяч військових. У відомстві також уточнили, що загальну мобілізацію можуть оголосити хіба що після президентських "виборів".

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Путін може вдатися до мобілізації лише у разі серйозних провалів на фронті, але, ймовірно, не раніше весни 2024 року. Якщо мобілізація буде оголошена пізніше, боєздатний особовий склад з'явиться до весни.

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