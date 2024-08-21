Без територіальних поступок: операція у Курській області змінила позицію України

Стрімке просування ЗСУ у Курській області змінило не лише позицію України в очах противника, а й серед міжнародної спільноти.

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Захід був приємно здивований проривом ЗСУ на територію агресора / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України, скрін з ISW

Успішні дії українських сил на території Курської області суттєво змінили погляди західних чиновників на право України використання коштів та ресурсів, щоб зупинити агресора Росію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Реакція наших західних партнерів на Курську операцію є позитивною. Жодна країна не висловилася проти неї, ніхто не назвав її неправомірною та не сказав, що Україна порушує міжнародне право, і що цього робити не потрібно", - зазначив він.

Огризко навів, як приклад, заяву голови оборонного комітету Бундестагу. Німецький чиновник сказав, що якщо Німеччина передала Україні танки, то це вже українські танки, і українське командування може їх використати так, як вважає за потрібне.

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"І це ще не останній крок у зміні позиції Заходу. Останнім кроком, я в цьому впевнений, буде дозвіл використовувати західну далекобійну зброю з військових та інфраструктурних об'єктів країни-агресора, щоб убезпечити громадянське населення України від нападів з території Росії. Цей шлях ще не пройдено до кінця", - підкреслив дипломат.

За його словами, події у Курській області свідчать про розуміння Заходу простої формули - щоб знищити режим Путіна, потрібно допомогти його перемогти. І якщо операція ЗСУ й надалі просуватиметься успішно, це принесе як і військову, так і зовнішньополітичну вигоду.

Однак Огризко вважає, що наразі говорити, наприклад, про обмін Курської області не доречно, адже бойові дії тривають. Мова про це може зайти тільки після припинення активних боїв. Це стосується і переговорів з РФ в цілому.

"Я не прогнозую початку переговорного процесу доти, доки Сили оборони України не знищать окупантів на українській землі. Навряд чи хтось із українських політиків захоче покрити себе ганьбою та погодитись на якісь територіальні поступки Росії", - пояснив дипломат.

Хто такий Володимир Огризко? Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Просування ЗСУ в Курській області - що відомо

Аналітики ISW повідомили, що 20 серпня Збройні сили України продовжили наступ у Курській області країни-агресора Росії, де у них є нові успіхи. Зокрема на геолокаційних кадрах видно, як українські безпілотники завдають ударів по техніці РФ.

Напередодні з'явилася інформація, що в Коренівському районі на Курщині українські бійці вщент розбили російських морських піхотинців, у них багато 200 і 300.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступати у Курській області. Ця операція стала справжньою несподіванкою для окупантів. Але це не єдиний сюрприз, який підготували бійці ЗСУ. Розширення лінії фронту означатиме, що Росії доведеться передислокувати сюди більше сил.

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