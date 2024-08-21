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''Нехай Курськ захоплюють'': Путін готовий віддати території Україні - Жданов

Даяна Швець
21 серпня 2024, 17:16
943
Швидше за все, Путін готовий пожертвувати Курськом, аби хоч якось ''відцапати '' ласий шматок Донбасу.
Жданов, Путин, карта
Жданов, Путин, карта / колаж: Главред, фото: DeepState, скріншоти

Схоже, окуповані та загублені території Курщини не сильно хвилюють російського диктатора Володимира Путіна.

Яке слабке місце має російське угруповання в Україні і як ЗСУ можуть цим скористатися, в ефірі "Апостроф TV" розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Судячи з політики, яку проводить Путін, він не збирається знімати війська зі східного фронту, особливо з оперативних напрямків в Донецькій області. Вони намагаються не просто тримати фронт, а використати ту ситуацію, що ми не перекидаємо на цей напрямок достатньої кількості резервів, для захоплення якомога більшої кількості територій", - розповів експерт.

відео дня

Військовий експерт Олег Жданов пояснює, що, тобто, позиція Путіна така: нехай Курськ захоплюють, бо головне для нас захопити Донбас.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Тому якщо він зможе захопити Донбас, тоді може постати питання зняття якоїсь кількості військ з цього напрямку, якщо, звісно, вони там ще залишаться при таких втратах, які несе Російська Федерація. Але якщо вони не зможуть захопити цю територію, він і не зможе зняти звідти війська", - розповів Жданов.

Коментуючи проведення в Росії мобілізації, Жданов зазначив, що вже давно в російському просторі лунає дата 11 вересня, яка може бути датою оголошення чергової хвилі мобілізації - до 500 тисяч солдатів

Мобілізація в Росії

Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.

У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

"Якщо буде оголошена мобілізація, то десь у грудні, не раніше, ми побачимо ці війська на полі бою. До речі, тут буде особливість - не так, як 2022 році, коли перші мобілізовані з'явилися за два тижні після оголошення мобілізації - це був оперативний резерв і його відразу поставили в стрій. Зараз це будуть цивільні люди, яких треба буде навчати хоча б чомусь. Тому мобілізація найближчими місяцями їх не врятує. Навіть грудень – це дуже оптимістично, скоріш за все десь під Новий рік, не раніше", - додав експерт.

Бої в Курській області - останні новини

Нещодавно журналісти поділилися, який настрій панує серед бійців ЗСУ під Курськом. Після прориву в Курську область 6 серпня українські бійці натхнені успіхами і вірять у перемогу, йдеться в репортажі Радіо Свобода. Після 2,5 років війни це - перший великий перетин російського кордону українськими силами, зазначає видання.

А тим часом ЗСУ затискають в оточення армію РФ в Курській області, відрізаючи його фактично від сполучення через річку Сейм. Однак втрачати пильність і розслаблятися однозначно не варто. Зараз ворог накопичує певні сили з північного сходу, тобто маневрує, здійснює активну оборону, дещо посилюється його присутність та активність, застосування дронів.

Командування РФ кидає у Курську область "космічні" війська. Через стрімкий прорив ЗСУ у Курську область командування РФ намагається зміцнити там оборону, залучаючи підрозділи зі спеціалістів.

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ЗСУ Курськ Олег Жданов контрнаступ ЗСУ Мобілізація в Росії Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
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