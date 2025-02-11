Мільйон за контракт із ЗСУ: у Міноборони розкрили нові деталі для добровольців

Дмитро Лазуткін розповів про відновлення справедливості в питанні винагороди добровольців.

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У Міноборони уточнили деталі контракту із ЗСУ / колаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, УНІАН

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1 млн гривень можуть отримати ті, хто до 25 років раніше вступив до ЗСУ

Відновлюється справедливість у питанні винагороди добровольців

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін прокоментував пропозицію контракту для добровольців віком 18-24 роки.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, одноразову виплату в розмірі 1 млн гривень можуть отримати також і ті добровольці, які у віці до 25 років раніше приєдналися до ЗСУ.

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За його словами, для отримання коштів таким військовим необхідно звернутися до командирів.

"Тобто ці люди можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання цієї грошової винагороди", - розповів він.

Лазуткін каже, що це дасть змогу відновити справедливість у питанні винагороди добровольців віком до 25 років.

/ Главред

"Несправедливо, напевно, знехтувати тими людьми, які вже зробили цей крок. Виплата одноразової грошової винагороди в розмірі 1 млн гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", - додав він.

Раніше Міністерство оборони започаткувало проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. "Контракт 18-24" пропонує контракт на 1 млн грн, з яких 200 тис грн виплачуються одразу, а решта - під час служби.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував контракти для людей 18-24 років. В Україні планують залучити до армії більшу кількість молоді.

Як повідомляв Главред, заслужений юрист України Володимир Пилипенко повідомив, що скасування воєнного стану в Україні не обов'язково означатиме кінець мобілізації. Перетин кордону для чоловіків теж може залишитися під питанням, адже загроза нікуди не зникне.

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Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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