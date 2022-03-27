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РФ відведе війська від Києва, Харкова, Сум, Чернігова: Арестович розкрив подальші плани окупантів

27 березня 2022, 04:40

Російські військові намагатимуться розширити території "Л/ДНР " до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

Київ, танк, ВСУ
Захоплення Києва не буде / Фото Reuters

Російські окупанти втратили надії на те, що їм вдасться захопити Київ, Харків, Одесу або інші великі міста України. Армія РФ надалі планує зосередити сили на Донбасі.

Таку заяву зробив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну, опублікованому на YouTube.

За його словами, нещодавно Міноборони РФ офіційно заявило, що "цілі першого етапу війни виконано".

"І тепер вони переносять основні зусилля на Схід. Мовляв, вони нібито не хотіли штурмувати міста і не було такого плану", – сказав Арестович.

Радник глави Офісу президента вважає, що війська РФ будуть намагатися розширити території "Л/ДНР" до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

"Найімоврініше, вони почнуть перекидання військ з інших напрямків в ОРДЛО", - заявив Арестович.

При цьому війська будуть виведені з Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

"Резерви в Росії не набираються. У багатьох підрозділах настільки все погано, що офіцерські посади починаються комплектуватися людьми без військової освіти", – додав він.

Як повідомляв Главред, експерт з питань оборони і безпеки Домінік Ніколлс вважає, що рішення Володимира Путіна зосередити свої військові дії на "звільненні" Донбасу може стати поворотним моментом максимальної небезпеки для виживання України.

За його словами, перед президентом України Володимиром Зеленським стоїть складна військово-політична дилема: стояти твердо і захищати Донбас або відступати. Якщо українські сили залишаться на місці, то вони можуть зіткнутися із загрозою бути відрізаними, оточеними російськими військами і розбитими на полі бою. Водночас відступ і передача Донбасу росіянам завдали б серйозного удару по моральному духу українців та послабили б позиції Зеленського на будь-яких майбутніх мирних переговорах з Москвою.

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