Ворог збирає новий ударний кулак: Данілов пояснив відведення підрозділів РФ

Олексій Данілов / Фото Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував інформацію про виведення російських окупаційних військ з Київської та Чернігівської областей.

В ефірі національного телемарафону він повідомив про те, що частина підрозділів, які Росія відводить з Київської та Чернігівської областей, передислоковані на Харківський і Донецький напрямки.

"Частина людей, які були на чернігівському та на київському напрямку, передислокуються. Частина з них з'являється на Харківському та Донецькому напрямку. Там зараз противник посилює свої угруповання, щоб спробувати посилити тиск на наших хлопців, які захищають Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях", - підкреслив секретар РНБО.

Разом з тим він вважає, що поки рано говорити про те, що РФ може відмовитися від проведення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямках.

"Вони (росіяни - ред.) з усього світу збирають всіх мерзотників, які мають велике бажання вбивати наших громадян. Наші розвідки чітко відстежують, звідки йдуть ці угруповання, у нас великий обсяг інформації, хто саме входить в ці угруповання", - додав Данілов, коментуючи інформацію про участь в агресії кадирівців і найманців ПВК.

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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони США попередило, що, незважаючи відведення невеликої кількості російських військ від Києва, Росія все ще може застосувати масову жорстокість до країни, в тому числі до столиці.

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