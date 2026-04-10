Може бути масований обстріл України - майор ЗСУ назвав дату

Путін оголосив перемир'я з 16:00 11 квітня до 23:59 12 квітня.

https://glavred.net/war/vozmozhen-massirovannyy-obstrel-ukrainy-mayor-vsu-nazval-datu-10755668.html Посилання скопійоване

Коли буде масований обстріл / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що відомо:

РФ може обстріляти Україну

Обстріл може бути у ніч на 11 квітня

РФ погодилась на великоднє перемир'я

Російські окупанти можуть здійснити масований обстріл українських міст. Це може статися вже найближчим часом. Про це заявив майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі Radio NV.

Попри те, що російський диктатор Володимир Путін погодився на пропозицію України щодо великоднього перемир'я, РФ може завдати ударів до його початку.

відео дня

Враховуючи те, що перемир'я заплановане на період з 16:00 11 квітня до 23:59 12 квітня, обстріл може відбутися у ніч з 10 на 11 квітня.

"Я би не виключав того, що росіяни в контексті своєї поведінки, мерзенності та цинічності можуть провести обстріл цивільних українських міст із п'ятниці на суботу. Я не виключав би таких речей, тому що це росіяни. Вірити їм - себе обманювати", - наголосив Ткачук.

Майор ЗСУ також пригадав, що минулого року росіяни систематично порушували перемир'я:

близько 100 штурмових дій на лінії бойового зіткнення;

близько 2000 обстрілів українських позицій: майже 1000 обстрілів із важкого озброєння; майже 1000 обстрілів FPV-дронами.



"Ми розуміємо, що це не дуже було схоже на перемир'я. На деяких позиціях затишшя було, але абсолютно не те, що означає перемир'я. Ми можемо розуміти і розраховувати на те, що (на період перемир'я - ред.) не буде обстрілів далекобійними дронами цивільних міст, зокрема дронами типу "Шахед", - каже Ткачук.

Він також додав, що саме Україна ініціювала перемир'я. При цьому переговорну позицію вдалося посилити за рахунок ударів по об'єктах російської нафтопереробної галузі.

"Є потенціал, але я не вірю в той факт, що росіяни підуть на більш ґрунтовні формати перемир'я і не вірю, що до кінця вони дотримаються того перемир'я, яке Путін оголосив", - додав майор.

Ракети, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

РФ застосовує нову тактику для ударів по Україні - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що використання окупантами безпілотників для ударів по мирному населенню стало не випадковістю, а частиною стратегії ведення війни.

Подібні дії є частиною системного підходу РФ під назвою "людське сафарі", адже росіяни навмисно використовують FPV-дрони для пошуку та ураження виключно цивільних цілей.

"Російське командування інтегрувало терор проти мирного населення в ширшу схему операції повітряного перехоплення. На відміну від традиційного військового перехоплення, яке фокусується на логістиці армії, росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах у ближньому тилу, щоб паралізувати життя в регіоні та зупинити використання певних доріг", — йдеться у звіті.

Великоднє перемир'я — що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив перемир'я у війні проти України у зв'язку з наближенням свята Великодня. Воно нібито розпочнеться з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Міністр оборони Андрій Білоусов і начальник Генерального штабу Валерій Герасимов "отримали наказ припинити бойові дії на всіх напрямках на цей період". Водночас підкреслюється, що "війська мають бути готові до відбиття можливих провокацій з боку противника, а також будь-яких агресивних дій"

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність держави до введення перемир'я на період великодніх свят. За його словами, Україна і раніше демонструвала готовність до взаємних кроків заради деескалації.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували цього року припинення вогню під час великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібна Великдень без загроз і реальний рух до миру, і у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", — написав Зеленський у Telegram.

Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред