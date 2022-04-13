Плани Росії щодо оточення ЗСУ на Донбасі: у Байдена дадуть зброю, яку вимагає Україна

США готують військову допомогу Україні і прогнозують затяжні бої на Донбасі / Міноборони України

У США очікують, що бої між армією України і військами РФ на Донбасі можуть затягнутися надовго. У Вашингтоні не повинні думати, що Москва змінить свою жорстку тактику. Американська держава має намір надати допомогу Києву у сфері безпеки у вигляді надання зброї, яку запросила українська влада. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Під час свого брифінгу у вівторок, 12 квітня, спікерка американської адміністрації, коментуючи плани РФ щодо оточення ЗСУ на Донбасі, сказала про те, що американці прогнозують затяжні бої в зоні ООС. Росія навряд чи змінить свою жорстку позицію.

читайте такожЗахопити весь Донбас під "ЛДНР" і назвати це "перемогою": на Луганщині розповіли про план РФ"Ми також очікуємо, що цей етап конфлікту може затягнутися надовго. І у нас не повинно бути ілюзій, що Росія скоректує свою жорстоку тактику", - вважає Псакі.

Крім того, вона вважає, що російські війська продовжать наносити повітряні і ракетні удари по інших регіонах України, щоб максимально послабити державу.

Внаслідок цього, за словами Псакі, американці продовжать допомагати Україні у сфері безпеки. Вашингтон працює над постачанням Києву артилерії із запасів США і оптимізацією перекидання зброї від інших союзників.

"Ми розглядаємо і аналізуємо запити українського керівництва. Минулого тижня у них була телефонна розмова з нашим головою Об'єднаного комітету начальників штабів і нашим радником з національної безпеки - двогодинна розмова, під час якої вони переглянули пункти з цього списку... Ми працюємо над тим, щоб надати українцям артилерійські системи, які вони нещодавно запросили на перемовинах між нашими урядами", - підкреслила Джен Псакі.

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Ситуація на Донбасі

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович 9 квітня зробив заяву про те, що Росія розпочала перший етап наступу на Донбас. Загарбники очікують на підкріплення для продовження атаки. Вони спробують наступати одночасно з північного і південного напрямків.

У розвідці Міністерства оборони Великобританії раніше заявили про те, що бойові дії на сході України посилюватимуться. Ескалація прогнозується в найближчі 2-3 тижні. За даними британців, росіяни планують сконцентруватися на Донецькій і Луганській областях і відновити просування до Краматорську. Також вони мають намір вести бої у Херсоні та Миколаєві.

Представник України в ТКГ Денис Гармаш вважає, що якщо ЗСУ переможуть на Донбасі, то українські війська гнатимуть російських окупантів "вже до території Росії". Однак, на його думку, допоки Росія існує у формі так званої "імперії", спокою українській державі не буде.

Американський телеканал СNN повідомляв, що біля селища Матвєєв Курган у Ростовській області була зафіксована російська військова колона. Вона рухалася на північний захід у бік Донбасу.

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