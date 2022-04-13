УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Плани Росії щодо оточення ЗСУ на Донбасі: у Байдена дадуть зброю, яку вимагає Україна

13 квітня 2022, 12:30

Військові дії на Донбасі можуть затягнутися надовго – Росія не збирається відступати, сказала Джен Псакі.

ВСУ
США готують військову допомогу Україні і прогнозують затяжні бої на Донбасі / Міноборони України

У США очікують, що бої між армією України і військами РФ на Донбасі можуть затягнутися надовго. У Вашингтоні не повинні думати, що Москва змінить свою жорстку тактику. Американська держава має намір надати допомогу Києву у сфері безпеки у вигляді надання зброї, яку запросила українська влада. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Під час свого брифінгу у вівторок, 12 квітня, спікерка американської адміністрації, коментуючи плани РФ щодо оточення ЗСУ на Донбасі, сказала про те, що американці прогнозують затяжні бої в зоні ООС. Росія навряд чи змінить свою жорстку позицію.

читайте такожЗахопити весь Донбас під "ЛДНР" і назвати це "перемогою": на Луганщині розповіли про план РФ"Ми також очікуємо, що цей етап конфлікту може затягнутися надовго. І у нас не повинно бути ілюзій, що Росія скоректує свою жорстоку тактику", - вважає Псакі.

Крім того, вона вважає, що російські війська продовжать наносити повітряні і ракетні удари по інших регіонах України, щоб максимально послабити державу.

Внаслідок цього, за словами Псакі, американці продовжать допомагати Україні у сфері безпеки. Вашингтон працює над постачанням Києву артилерії із запасів США і оптимізацією перекидання зброї від інших союзників.

"Ми розглядаємо і аналізуємо запити українського керівництва. Минулого тижня у них була телефонна розмова з нашим головою Об'єднаного комітету начальників штабів і нашим радником з національної безпеки - двогодинна розмова, під час якої вони переглянули пункти з цього списку... Ми працюємо над тим, щоб надати українцям артилерійські системи, які вони нещодавно запросили на перемовинах між нашими урядами", - підкреслила Джен Псакі.

Дивіться відео ТСН - Росія бомбами, ракетами та артилерією обстрілює Вугледар

Ситуація на Донбасі

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович 9 квітня зробив заяву про те, що Росія розпочала перший етап наступу на Донбас. Загарбники очікують на підкріплення для продовження атаки. Вони спробують наступати одночасно з північного і південного напрямків.

У розвідці Міністерства оборони Великобританії раніше заявили про те, що бойові дії на сході України посилюватимуться. Ескалація прогнозується в найближчі 2-3 тижні. За даними британців, росіяни планують сконцентруватися на Донецькій і Луганській областях і відновити просування до Краматорську. Також вони мають намір вести бої у Херсоні та Миколаєві.

Представник України в ТКГ Денис Гармаш вважає, що якщо ЗСУ переможуть на Донбасі, то українські війська гнатимуть російських окупантів "вже до території Росії". Однак, на його думку, допоки Росія існує у формі так званої "імперії", спокою українській державі не буде.

Американський телеканал СNN повідомляв, що біля селища Матвєєв Курган у Ростовській області була зафіксована російська військова колона. Вона рухалася на північний захід у бік Донбасу.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії новини США оружие новини України новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Нестерпна спека і посуха: Україну чекає аномальне літоНестерпна спека і посуха: Україну чекає аномальне літо 3 привабливі жіночі стрижки на коротке волосся, які підкорять вас своєю практичністю3 привабливі жіночі стрижки на коротке волосся, які підкорять вас своєю практичністю Неймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітняНеймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітня Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робітМісячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт Гороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українцівГороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українців
Підтримайте Главред

Останні новини

12:51

Україні потрібні танки і гаубиці, а не поплескування по плечу і запізнілий візит Штайнмаєра

12:49

Трагедія в родині Alyona Alyona - рашисти вбили кума артистки

12:42

Більше не зможе обстрілювати мирні міста: ЗСУ відібрали в окупантів повністю заряджений ГрадВідео

12:30

Плани Росії щодо оточення ЗСУ на Донбасі: у Байдена дадуть зброю, яку вимагає УкраїнаВідео

12:11

"Ці два народи – брати": Макрон відмовився називати "геноцидом" звірства Росії в УкраїніВідео

Реклама
11:46

"Переломи відкриті, дивитися неможливо": окупанти не хочуть повертатися в Україну після страшних втратВідео

11:34

Нададуть авто Humvee і БПЛА: США планують розширити військову допомогу Україні – The Washington PostВідео

11:21

"Ми будемо стояти!": Наталія Могилевська записала пісню для героїчної української націїВідео

11:13

Досягти мети і вибити окупантів: на Запоріжчині тероборона більше 5 годин билася з військами РФ

10:48

Оборона Маріуполя зміцнилася, морська піхота прорвалася і об'єдналася з Азовом - АрестовичВідео

10:44

Репер Face про війну Росії проти України: "Мені соромно, що я росіянин"

10:38

РФ може застосувати хімічну зброю в Києві та інших регіонах – Міноборони

10:37

Дефолт для Росії може бути гіршим за нафтове ембаргоПогляд

10:32

В окупованому Мелітополі розстріляли авто з буквою Z: загарбники шукають "нацистського снайпера"

10:30

Гороскоп на завтра, 14 квітня 2022: Стрільцям – труднощі, Ракам – гроші, Терезам - довгоочікувана зустріч

09:58

"Допоки не виведуть війська, ми вас не возимо": таксист у Білорусі відмовився везти окупанта РФВідео

09:57

Вночі ворожі танки горять краще: ЗСУ "відмінусувала" техніку РФ і показали це на відео

09:55

Погорів на слові "паляниця": на Рівненщині затримали російського диверсанта з вибухівкою

09:44

Український продюсер показав "подарунок", який окупанти залишили у нього в будинку

09:29

Голлівудський актор заявив про готовність взяти зброю і воювати за Україну

Реклама
09:28

Сотня орків втратили руки чи ноги: у Петербурзі зафіксували чергу зі швидких з пораненими окупантамиВідео

09:15

Скільки ще триватиме війна в Україні: названо вирішальний фактор - він проявиться впродовж місяця

09:00

Гороскоп на сьогодні, 13 квітня 2022: Скорпіонам - гроші, Козерогам - доленосна зустріч

08:53

Війна в Україні та люта шизофренія РосіїПогляд

08:48

ЗСУ збили ювілейну 300-ту повітряну ціль РФ – "підсмажили" ворожий штурмовик Су-25

08:16

Поміняти "Кощія" на маріупольців: Аваков запропонував, що робити із затриманим МедведчукомВідео

08:05

З кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижитиВідео

07:47

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

07:36

Не можна допустити, щоби варварська витівка Путіна увінчалася успіхом - ДжонсонВідео

07:19

Москва ухвалила рішення продовжувати війну проти України – АрестовичВідео

07:01

32 дні життя в метро: без світла і нормальної їжі 2-річна харків'янка перестала ходитиВідео

06:39

ЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини – звільнено 15 населених пунктівВідео

06:38

Росія починає пожинати перші плоди своїх військових злочинів у БучіПогляд

06:20

"Потрібно молитися, щоби були дощі": ексдиректор ЦРУ назвав перевагу росіян у битві за Донбас

05:45

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в УкраїніВідео

05:02

"Я б намилив фейса Баскову": Кондратюк висловився щодо російських артистівВідео

04:30

Меладзе і Джанабаєва вперше показали молодшу дочку

04:01

Лукашенко кине "бункерного": таролог дала несподіваний прогноз щодо війни в Україні

03:50

Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає

03:37

Від "другої найсильнішої" до натовпу вбивць: експерт пояснив, чим нам загрожує зміна іміджу армії РФ

Реклама
03:03

Костянтина Райкіна звільнили із заснованої ним Театральної школи через засудження війни в Україні

02:37

Касьянов розповів, яким країнам вигідне якнайшвидше завершення війни в Україні

02:05

"2-3 роки витримає і Україна, і Росія": Тука назвав фактор, який може змінити результат війни

01:36

Гармаш пояснив, чому "звитяжні" плани Путіна до 9 травня вигідні Україні

00:51

Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:33

Зеленський звернувся до українців і розкрив деталі про затримання МедведчукаВідео

00:26

Джамала повідала, як тікала від війни з дітьми за кордонВідео

00:25

Українська зірка фільмів для дорослих стала волонтером і передрікає Україні світле майбутнє

00:18

"Куля пройшла по підборіддю": волонтер розповів, як вижив після розстрілу рашистівВідео

00:00

Де затримали Медведчука: Арестович розповів про спецопераціюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти