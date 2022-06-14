Війна в Україні може затягнутися до 10 років - CNBC

Війна в Україні може тривати до 10 років / УНІАН

Війна в Україні може перетворитися на заморожений конфлікт із Російською Федерацією, який триватиме більше десяти років, пише CNBC.

Аналітики вважають, що захоплення росіянами Сєвєродонецька виглядає все більш імовірним. У разі окупації міста разом з Лисичанськом окупанти отримають повний контроль над Луганською областю. Якщо росіяни досягнуть успіху на цьому напрямку, вони, ймовірно, перемістять увагу на Донецький регіон, близько половини якого вже окуповано.

Директор зі стратегії, технологій і контролю над озброєннями в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Вільям Альберке вважає, що є ймовірність того, що російська лінія оборони десь впаде. Тоді окупантам доведеться стягувати війська із Сєвєродонецького фронту і направляти їх на північ, до Харкова чи Херсона.

Альберке висловив побоювання, що якщо Україна не зможе зруйнувати частину російської лінії, почне відштовхувати їх армію, це змусить країну-агресора ще сильніше зменшити її територіальні амбіції. Тоді може виникнути "напівпостійний заморожений конфлікт, який триватиме десятиліття або більше".

Нагадаємо, раніше російський політолог Андрій Піонтковський заявив-новий план російського диктатора Володимира Путіна щодо України полягає у знищенні української держави, шляхом примусу до підписання мирної угоди під тиском Італії, Німеччини та Франції.

читайте такожСоюзна допомога Польщі і Великобританії може вирішити результат війни в Україні – Піонтковський

Політолог каже, що якщо Кремль зможе нав'язати Парижу, Берліну і Риму такий сценарій, Україна може зіткнутися з великим політичним розколом, який буде грати на руку диктатора.

До того, 16 травня в американському виданні Politico опублікували статтю під назвою "Лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що невдачі, які терпить Росія на фронті, можуть призвести до підсумкової перемоги Києва над Москвою.

У зв'язку з цим ряд політиків на Заході занепокоїлися таким варіантом розвитку подій, так як вони сподіваються відновити енергетичні зв'язки з РФ і бояться ядерної ескалації.

Деякі з них, як стверджували журналісти, виступають за завершення війни зі "збереженням обличчя Москві". Навіть у тому випадку, якщо Україні доведеться віддати за це території.

Читайте також: