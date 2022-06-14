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Безплідні мрії: у Росії показали карту бажаного окупантами розділу України

14 червня 2022, 19:55

На пітерському економічному форумі російські окупанти показали карту-схему свого бажання щодо адміністративно-територіального поділу України.

Колаж Путін
У Росії показали карту бажаного окупантами розділу України / колаж ua.depositphotos.com і А. Коц

У країні-агресорі, РФ, в місті Санкт-Петербург, в рамках економічного форуму російські агресори поділилися своїми мріями про окупацію і поділ України. Росіяни навіть намалювали відповідну карту, фотографію якої опублікував сумнозвісний російський пропагандист Олександр Коц.

Як видно з карти, під номером 1 у російських планах фігурує так званий "західний територіальний округ" у складі восьми областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька) з центром у місті Хмельницький.

Під номером 2 фігурує так званий "Центральний територіальний округ" у складі теж восьми областей (Вінницька, Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Чернігівська) з центром у Київ.

Іншу частину карти на фото, яке виклав Коц, не видно.

Відомий український політолог Олексій Голобуцький, коментуючи ситуацію, написав у Facebook, що цей знімок повинен бути негайно направлений офіційним Києвом всім союзникам, а також лідерам тих країн, які вимагають від Києва "примирення", "завершення війни", а також затримують або блокують поставки Україні зброї для боротьби з російськими окупантами.

"Ця схема чітко і однозначно стверджує, що буде, якщо Росію не знешкодити, якщо Україна не здобуде перемогу", – заявив Голобуцький.

читайте також"Операція зривається": ЗСУ вдалося порушити плани Путіна щодо окупації України

Нагадаємо, раніше російський політолог Андрій Піонтковський заявив - новий план російського диктатора Володимира Путіна щодо України полягає у знищенні української держави, шляхом примусу до підписання мирної угоди під тиском Італії, Німеччини та Франції.

Політолог каже, що якщо Кремль зможе нав'язати Парижу, Берліну і Риму такий сценарій, Україна може зіткнутися з великим політичним розколом, який буде грати на руку диктатора.

До того, 16 травня в американському виданні Politico опублікували статтю під назвою "лідери Європи втрачають ключ до України". У ній йшлося про те, що невдачі, які терпить Росія на фронті, можуть призвести до підсумкової перемоги Києва над Москвою.

У зв'язку з цим ряд політиків на Заході занепокоїлися таким варіантом розвитку подій, так як вони сподіваються відновити енергетичні зв'язки з РФ і бояться ядерної ескалації.

Деякі з них, як стверджували журналісти, виступають за завершення війни зі "збереженням обличчя Москві". Навіть у тому випадку, якщо Україні доведеться віддати за це території.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії Володимир Путін війна Росії та України
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