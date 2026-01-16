Ворожим БПЛА обламали крила: ВМС показали кадри розгромленого заводу в РФ

Спільна операція українських моряків та спецпризначенців "Альфи" вивела з ладу стратегічні потужності ворога.

Сили оборони знищили потужності заводу у Таганрозі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

У Таганрозі пошкоджено завод "Атлант Аэро"

Знищено декількох виробничих цехів

Завод виготовляв БПЛА "Молнія" та комплектуючі до "Оріон"

У Таганрозі українські захисники знищили виробничі потужності заводу "Атлант Аеро", який виготовляв БПЛА типу "Молнія" та складові до БПЛА "Оріон" для російських військ. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

На опублікованих кадрах видно масштабні руйнування виробничих потужностей. Як зазначають у ВМС, атака, що відбулася у ніч проти 13 січня, була результатом спільної спецоперації ВМС та спецпризначенців підрозділу ЦСО "Альфа" СБУ.

Завод був стратегічно важливим для ворога, оскільки забезпечував повний цикл проєктування та виготовлення ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до дронів "Оріон". На об'єкті підтверджено знищення кількох виробничих цехів.

Дивіться відео наслідків атаки в Таганрозі:

Наслідки атаки по заводу / Фото: скріншот

Якими будуть операції СБУ у 2026 році - думка експерта

Військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що українські спецслужби готують нові операції, які стануть повною несподіванкою для РФ у 2026 році. За його словами, Україна може продовжити цілеспрямовану роботу зі знищення російських генералів і полковників, зокрема тих, хто не є публічними, але відіграє ключову роль у плануванні та керуванні бойовими операціями.

"Дуже часто саме ті російські генерали і полковники, про яких ми практично нічого не чули, відповідають за найбільшу кількість операцій і є головними "диригентами". Саме на таких буде йти полювання", - припустив він.

Ступак зазначив, що публічне розкриття деталей "Павутини" свідчить про підготовку нових, принципово інших за формою операцій, які відбуватимуться там, де РФ цього не очікує.

Удари по об'єктах РФ - новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 13 січня у Таганрозі Ростовської області РФ Сили оборони України вразили завод "Атлант Аеро". За оцінкою СБУ, знищення виробничих ліній знизить обсяги виробництва дронів та послабить спроможності окупантів у розвідувально-ударних операціях.

Також 11 січня партизани руху "Атеш" у Московській області знищили вежу зв’язку підрозділу ППО РФ, порушивши координацію та управління системою. Ліквідація вузла суттєво послабила можливості ППО.

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 грудня Сили оборони України уразили в РФ нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз", склад боєприпасів, пункт базування катерів в Оленівці та запаси ударних БПЛА. Операції спрямовані на знищення логістики і воєнно-економічного потенціалу ворога.

