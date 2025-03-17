Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Імовірність розколу в Кремлі: експерт розкрив сценарій і назвав головну умову

Олексій Тесля
17 березня 2025, 03:30
74
Партія війни домінує в РФ, каже Ігор Яковенко.
Імовірність розколу в Кремлі: експерт розкрив сценарій і назвав головну умову
/ колаж: Главред, фото: 66 ОМБр, 43 ОМБр

Важливо:

  • У Росії домінує партія війни
  • Щоб у РФ стався розкол, потрібна важка військова поразка

Журналіст, соціолог, медіаексперт Ігор Яковенко прокоментував питання про те, як у країні-агресорі РФ ставляться до ідеї припинення вогню.

"У Росії домінує партія війни. Партія миру існує, але до останнього часу вона була практично в підпіллі, її представники не могли навіть вийти на публіку", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що подібні ідеї в РФ взагалі були кримінально карані, але "з приходом Трампа, коли почала поширюватися ідея про те, що, мовляв, Трамп наш і ми з Америкою тепер увесь світ наженемо, партія миру почала себе проявляти".

"Але біля керма, як і раніше, партія війни, і очолює її - Путін. Партія війни домінує в телевізорі, голові Путіна і його найближчому оточенні", - вважає він.

При цьому співрозмовник не виключає, що значна частина чиновників і олігархів у РФ хотіла б миру, щоб повернутися в довоєнний час, коли "вдавалося красти в Росії, а витрачати в Європі".

Водночас Яковенко скептично відгукнувся про сценарій розколу в російській "партії війни".

"Лайно не розколюється. Болото треба дуже сильно підморозити, щоб воно розкололося. Процес украй далекий від завершення. Щоб у Росії стався розкол, потрібна тільки важка військова поразка. Але до неї поки що далеко. Тому розколу поки що немає", - додав він.

Дивіться відео - інтерв'ю Ігоря Яковенка:

Припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Андрій Сибіга розповів про те, що США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню, сказав глава МЗС.

Раніше в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню. Володимир Путін висунув кілька ключових вимог для припинення бойових дій.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

Читайте також:

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ігор Яковенко Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Йшли пішки, спалюючи спорядження: як українські захисники виходили з Курщини

Йшли пішки, спалюючи спорядження: як українські захисники виходили з Курщини

00:10Війна
РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

22:45Україна
Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

21:57Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Близнюкам - перерва, Ракам - обман

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Близнюкам - перерва, Ракам - обман

Останні новини

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру S

04:33

Чи буде припинення вогню в Україні в 2025 році: названо несподівану ціль ТрампаВідео

04:00

Перевірте свій мозок: знайдіть гральну кістку із сімома крапками за 5 секунд

03:30

Імовірність розколу в Кремлі: експерт розкрив сценарій і назвав головну умовуВідео

00:10

Йшли пішки, спалюючи спорядження: як українські захисники виходили з Курщини

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоПрипинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - Яковенко
16 березня, неділя
22:45

РФ після переговорів у Джидді вкрала ще майже тиждень війни - Зеленський

21:57

Депутатка з Румунії написала Путіну: просить "захистити румунів" в Україні

21:39

Графіки вимкнення світла повертаються: у які години діятимуть обмеження 17 березня

21:19

У Трампа прямо сказали, які території будуть "ділити" Україна та РФ

Реклама
20:54

Чого бояться колорадські жуки – як захистити картоплю без хімії та пестицидів

20:44

План A і план Б: Рубіо розкрив особливості закінчення війни в Україні

19:55

"Хід був запланований": військовий сказав, чому ЗСУ не стали битися за Суджу

19:54

Як вивести плями кави з килима: геніальна суміш із 4 інгредієнтівВідео

19:51

Чого коштуватиме Москві зустріч Трампа з ПутінимПогляд

19:39

Влупить 8-градусний мороз та сипатиме сніг: в Україну вривається похолодання

19:30

Миротворці в Україні та підсумки переговорів з РФ: головні новини України (дайджест)

19:15

У США вимагають територіальних поступок від України в обмін на гарантії безпеки

19:05

Чому у вікні літака є отвір – розкриваємо секрет ілюмінаторів

18:49

Тест на IQ: знайдіть заховану зефірку серед тюленів за 5 секунд

18:37

"А мені зручно": Клара Новікова вийшла у світ і приголомшила своїм зізнанням

Реклама
18:30

Більшість робить помилку: чому качкам не можна давати хліб і які альтернативиВідео

17:55

Справжня знахідка: ідеальні курячі котлети із секретним інгредієнтомВідео

17:40

Зеленський звільнив начальника Генштабу ЗСУ: кого призначили на його місце

17:35

Україна змирилася із заморожуванням нинішньої лінії фронту - The Independent

17:23

Зіткнетеся з бідами та неприємностями: що не можна робити 17 березня, прикмети

17:18

Скільки миротворців країни-союзники направлять до України: Стармер назвав цифри

17:16

Незамінний і дешевий: як із користю використовувати оцет у саду

17:09

"Самостійно миє": чим займається таємнича дружина Леонтьєва насправді

16:27

Мінфін знову підвищить податки для ФОПів: коли це станеться

15:55

Коля Сєрга отримав нову важливу посаду - деталі

15:53

Де розмістять миротворців в Україні: Макрон назвав три міста

15:32

У Трампа зробили заяви щодо підсумків перемовин із Путіним і територійВідео

15:24

Убивство Ганула в Одесі: підозрюваного відправили в СІЗО

15:01

"Погрожує компроматом": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

14:54

Плани Трампа і Путіна щодо війни в Україні: експерт вказав на важливий моментВідео

14:53

Більшість водіїв здивується: яку таємну функцію приховує підголівник в машиніВідео

14:52

Сотні кілограмів вибухівки розносять укріплення: експерт про цілі нового Нептуна

13:58

Які загальні втрати росіян з початку 2025 року: Сирський зробив гучну заяву

13:53

Що сталося з Ані Лорак після весілля - друг зрадниці розповів правду

13:45

"Свої рахунки з "бандерівцями": сумний прогноз щодо "мертвонародженої" ідеї перемир'яВідео

Реклама
13:44

Відмова Путіна від перемир'я: чи будуть "страшні наслідки" для Росії від ТрампаВідео

13:25

Чи буде перемир'я і до чого готуються українці: у The Times розкрили деталі

13:07

Понад дві тисячі цілей: Зеленський розкрив деталі удару РФ по 11 областях УкраїниВідео

12:58

"Американський психопат" і Радіо СвободаПогляд

12:44

Припинення вогню в Україні: у Путіна розповіли про "сигнал" для Трампа

12:39

Нові переговори з Трампом у Білому домі: відомо, чи буде Зеленський у костюміВідео

12:09

Ігнорувати не варто: водіїв закликали торкатись авто перед заправкою

12:07

Розгром військової машини Путіна вже 2025 року: названо сценарій для ЗСУВідео

12:02

"Я кинула його": Катерина Усик розповіла про розставання з чоловіком

11:59

США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню – Сибіга

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти