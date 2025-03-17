Імовірність розколу в Кремлі: експерт розкрив сценарій і назвав головну умову

Партія війни домінує в РФ, каже Ігор Яковенко.

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У Росії домінує партія війни

Щоб у РФ стався розкол, потрібна важка військова поразка

Журналіст, соціолог, медіаексперт Ігор Яковенко прокоментував питання про те, як у країні-агресорі РФ ставляться до ідеї припинення вогню.

"У Росії домінує партія війни. Партія миру існує, але до останнього часу вона була практично в підпіллі, її представники не могли навіть вийти на публіку", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що подібні ідеї в РФ взагалі були кримінально карані, але "з приходом Трампа, коли почала поширюватися ідея про те, що, мовляв, Трамп наш і ми з Америкою тепер увесь світ наженемо, партія миру почала себе проявляти".

"Але біля керма, як і раніше, партія війни, і очолює її - Путін. Партія війни домінує в телевізорі, голові Путіна і його найближчому оточенні", - вважає він.

При цьому співрозмовник не виключає, що значна частина чиновників і олігархів у РФ хотіла б миру, щоб повернутися в довоєнний час, коли "вдавалося красти в Росії, а витрачати в Європі".

Водночас Яковенко скептично відгукнувся про сценарій розколу в російській "партії війни".

"Лайно не розколюється. Болото треба дуже сильно підморозити, щоб воно розкололося. Процес украй далекий від завершення. Щоб у Росії стався розкол, потрібна тільки важка військова поразка. Але до неї поки що далеко. Тому розколу поки що немає", - додав він.

Дивіться відео - інтерв'ю Ігоря Яковенка:

Припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Андрій Сибіга розповів про те, що США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню, сказав глава МЗС.

Раніше в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню. Володимир Путін висунув кілька ключових вимог для припинення бойових дій.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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