'Ймовірно, російська ракета' - в ООН сумніваються, чи РФ вдарила по Охматдиту

За даними ООН, 8 липня "ймовірно" саме російська ракета прямим попаданням влучила у дитячу лікарню Охматдит.

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В ООН заявили, що скоріш за все в Охматдит влучила російська ракета / колаж: Главред, фото: УНІАН

В ООН повідомили, що "ймовірно" у дитячу лікарню "Охматдит" влучила саме російська ракета, а не уламки після роботи української ППО. Про це заявила у вівторок голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, посилаючись на власний аналіз, повідомляє Reuters.

"Аналіз відеоматеріалів та оцінка, проведена на місці інциденту, вказують на високу ймовірність того, що дитяча лікарня постраждала від прямого влучання (російської ракети – ред.), а не отримала пошкодження від системи перехоплення", - сказала вона.

Також голова моніторингової місії при ООН повідомила, що в понеділок відвідала разом із колегами місце прильоту, але остаточно не змогла зробити висновку, чи це дійсно була ракета росіян. Проте вона заявила, що "ракета, схоже, була запущена Російською Федерацією".

відео дня

В свою чергу Служба безпеки України повідомила, що саме Росія запустила по дитячій лікарні стратегічну крилату ракету Х-101.

Що таке Охматдит Охматдит (скорочено від "охорона материнства та дитинства") — багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку атакували росіяни крилатими ракетами 8 липня.

"На місці трагедії знайдені відповідні докази, серед яких – уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 із серійним номером, а також частина руля цієї ж ракети", - повідомили в СБУ.

Російська атака на Україну 8 липня

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар російських окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві в понеділок, 8 липня.

Також раніше повідомлялось, що російські окупанти вдарили ракетою по найбільшій дитячій лікарні в Європі - Охматдит. Там проходили лікування сотні дітей із різних частин країни і навіть світу. У секунду ці дітки залишилися без допомоги. Деякі країни запропонували свою допомогу і пообіцяли взяти дітей до себе на лікування.

Ми писали, що в Україні раптово збільшилася кількість жертв і постраждалих унаслідок ракетної атаки 8 липня. Деталі розповіли рятувальники.

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