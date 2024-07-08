'Виродки з Кремля': Зеленський різко відреагував на удар РФ по 'Охматдиту'

Президент пообіцяв відповідь "нелюдам із Росії" за удари по українських лікарнях.

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Володимир Зеленський прокоментував удар РФ по лікарні / Колаж: Главред, Фото: Facebook/ndslohmatdyt, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар російських окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві в понеділок, 8 липня.

Він назвав цинічними заяви представників РФ про те, що по лікарні нібито вдарила українська зенітна ракета. Про це глава держави сказав під час прес-конференції з Дональдом Туском у Варшаві.

"Який цинізм знову демонструють виродки з Кремля в тому, що "це працювала українська ППО", - сказав він.

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Президент подякував усім українцям, які викладають відео, де видно прямий ракетний удар РФ, унаслідок якого було поранено і вбито багато українців.

"Безперечно, ми відповімо цим нелюдам із Росії", - зазначив також він.

Водночас глава держави додав, що необхідна робота з притягнення до відповідальності Росію за терор і диктатора Володимира Путіна за накази завдавати ударів.

"На все, що з нею намагаються обговорювати про мир, Росія відповідає ударами по домівках і по лікарнях. Саме тому, ми можемо тільки примусити Росію до миру. Тільки разом ми можемо це зробити. Кожен у світі, хто дійсно хоче миру. Для цього потрібна достатня підтримка і потрібна достатня рішучість і спільні дії", - резюмував Зеленський.

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру. Унаслідок атаки РФ 4 загиблих, ще 3 травмовано, сталося часткове руйнування будівлі.

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня. Всю провину в убивстві цивільного населення Росія, природно, переклала на українську ППО.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

/ Инфографика: Главред

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