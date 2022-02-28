Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України по своїй території

Угорщина не дозволить транзит зброї в Україну / Фото: УНІАН

Угорщина не буде відправляти війська або зброю в Україну і не дозволить транзит летальної зброї через свою територію, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто в понеділок.

"Причина схвалення цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і... ми маємо забезпечити безпеку Угорщини... щоб ми не втягувалися в цю війну", - сказав Сійярто після зустрічі з косовським главою МЗС Донікою Герваллою.

Нагадавши, жителі Городні в Чернігівській області заблокували рух військової техніки РФ в бік обласного центру. Місцеві жителі зупинили окупантів, перегородивши їм дорогу. Внаслідок цього вони змушені були розвернутися і поїхати в бік села Сеньківка, звідки раніше і прибули.

Раніше на В'їзді до Корюківки на Чернігівщині місцеві жителі вийшли громадою і зупинили рух окупаційних танків Росії. Колона окупаційних військ змушена була покинути місто.

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