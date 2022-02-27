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Допомога на пів мільярда євро: ЄС озброїть Україну винищувачами і дасть зброю

27 лютого 2022, 22:21

ЄС поставить Україні бойові літаки, а також озброєння та інші матеріали на 500 млн євро.

Eurofighter Typhoon, літак
ЄС пообіцяв Україні бойові літаки / wikipedia.org

Європейський Союз прийняв рішення про постачання в Україну бойових літаків, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, ЄС поставить Україні бойові літаки, а також озброєння та інші матеріали на 500 млн євро.

Європейський чиновник пояснив, що відповідне рішення прийняли глави МЗС ЄС.

"Ми прийняли рішення забезпечити українську армію летальною зброєю на суму 450 млн євро", - сказав Боррель.

За його словами, додатково Україні буде виділено 50 млн євро на нелетальну зброю, паливо і захисні засоби.

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"Ми збираємося поставляти Україні летальні озброєння і навіть бойові літаки", - уточнив глава дипломатії ЄС.

Боррель також додав, що прийнято рішення про заморожування близько половини фінансових резервів путінської Росії.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

viber
війна Росії та України
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