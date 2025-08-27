"Важливий сигнал": Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку

Сторони обговорять наступний етап завершення війни.

Стів Віткофф анонсував зустріч із представниками України

У Нью-Йорку відбудеться зустріч щодо завершення війни в Україні

Віткофф проведе переговори з українською делегацією

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни.

Зустріч відбудеться в Нью-Йорку. Спецпосланець Трампа назвав це важливим фактором.

При цьому Віткофф не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

"Це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч (президентів України і Росії. - ред.)", - сказав Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Спецпредставника Трампа запитали про те, чи говорив російський диктатор Путін під час зустрічі на Алясці закінчити війну. Віткофф відповів ствердно.

"Так, безумовно. На столі є мирна пропозиція. Він дійсно це сказав і, сподіваємося, буде дотримуватися своєї обіцянки", - сказав він.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними та військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Тим часом президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

За даними ЗМІ, нинішній глава США не налаштований чинити тиск на Путіна. Він упевнений, що має набагато більший вплив на Київ та європейські столиці, ніж на Москву, і може використовувати це, щоб підштовхнути Україну до укладення угоди.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. При цьому він сумнівається, що у глави РФ вистачить сміливості приїхати на двосторонній саміт.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", - повідомив глава МЗС.

Укладення миру в найближчі кілька місяців малоймовірне - думка експерта

Перспектив підписання мирної угоди в найближчі два-три місяці не буде. Таку думку озвучив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, все впирається у фронт, а там немає патового становища для Російської Федерації.

"Якби росіяни опинилися в ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

