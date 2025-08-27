Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Важливий сигнал": Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку

Анна Ярославська
27 серпня 2025, 07:34
137
Сторони обговорять наступний етап завершення війни.
Стів Віткофф
Стів Віткофф анонсував зустріч із представниками України / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

  • У Нью-Йорку відбудеться зустріч щодо завершення війни в Україні
  • Віткофф проведе переговори з українською делегацією

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни.

Зустріч відбудеться в Нью-Йорку. Спецпосланець Трампа назвав це важливим фактором.

відео дня

При цьому Віткофф не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

"Це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч (президентів України і Росії. - ред.)", - сказав Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Стів Віткофф і Кіт Келлог / Інфографіка: Главред ​

Спецпредставника Трампа запитали про те, чи говорив російський диктатор Путін під час зустрічі на Алясці закінчити війну. Віткофф відповів ствердно.

"Так, безумовно. На столі є мирна пропозиція. Він дійсно це сказав і, сподіваємося, буде дотримуватися своєї обіцянки", - сказав він.

Дивіться відео - Віткофф заявив, що Путін хоче завершення війни в Україні:

Скриншот

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними та військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Тим часом президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

За даними ЗМІ, нинішній глава США не налаштований чинити тиск на Путіна. Він упевнений, що має набагато більший вплив на Київ та європейські столиці, ніж на Москву, і може використовувати це, щоб підштовхнути Україну до укладення угоди.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. При цьому він сумнівається, що у глави РФ вистачить сміливості приїхати на двосторонній саміт.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до наступних кроків, щоб досягти миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати", - повідомив глава МЗС.

Укладення миру в найближчі кілька місяців малоймовірне - думка експерта

Перспектив підписання мирної угоди в найближчі два-три місяці не буде. Таку думку озвучив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, все впирається у фронт, а там немає патового становища для Російської Федерації.

"Якби росіяни опинилися в ситуації, коли ні кроку вперед, ні кроку назад, тоді ймовірність була б великою. Але поки є просування, люди йдуть на фронт, а економіка дозволяє воювати, вони будуть наступати", - сказав Ступак в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України та світу війна Росії та України мирні переговори Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін розставив пастки для України і Трампа, але у нього немає козирів, щоб перемогти – Фесенко

Путін розставив пастки для України і Трампа, але у нього немає козирів, щоб перемогти – Фесенко

09:00Інтерв'ю
Путін хоче завершити війну в Україні: у Трампа вийшли з неочікуваною заявою

Путін хоче завершити війну в Україні: у Трампа вийшли з неочікуваною заявою

08:30Світ
"Важливий сигнал": Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку

"Важливий сигнал": Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку

07:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Зі зморшками і без макіяжу: з'явилося свіже фото Софії Ротару

Зі зморшками і без макіяжу: з'явилося свіже фото Софії Ротару

Китайський гороскоп на сьогодні 27 серпня: Тиграм - аб'юз, Зміям - суперечки

Китайський гороскоп на сьогодні 27 серпня: Тиграм - аб'юз, Зміям - суперечки

Знайшов нове: Володимир Пресняков уперше прокоментував розлучення сина

Знайшов нове: Володимир Пресняков уперше прокоментував розлучення сина

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

Останні новини

09:00

Путін розставив пастки для України і Трампа, але у нього немає козирів, щоб перемогти – Фесенко

08:44

Місячний календар стрижок на вересень 2025 року

08:30

Путін хоче завершити війну в Україні: у Трампа вийшли з неочікуваною заявою

08:23

Поштовхи від Каспію до Тбілісі: у Дагестані стався потужний землетрусВідео

08:15

Місячний календар на вересень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
08:06

Карта Deep State онлайн за 27 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:35

Гороскоп на вересень 2025: астролог дала найважливішу пораду Козерогам

07:34

"Важливий сигнал": Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-ЙоркуВідео

06:53

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

Реклама
06:10

Чому Кремль відмовився від припинення вогню?Погляд

05:52

Як зупинити авто з "автоматом", якщо відмовили гальма - пояснення інструктораВідео

05:33

Як приготувати коропа без кісток: єдиний дієвий метод від шеф-кухаря

05:00

Сигнал від Всесвіту: удача усміхнеться шістьом знакам зодіаку 27 серпня

04:30

Гороскоп на вересень 2025 для Терезів: місяць оновлення, енергії та важливих подійВідео

04:03

"Справжня отрута": які продукти не можна давати собакам, у списку навіть кісткиВідео

03:50

Кіт був в колонії 4,5 роки: військовий повернувся з полону РФ разом з домашнім улюбленцем

03:15

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

02:31

Неймовірне відкриття: вчені знайшли найдавнішу воду і дізналися її смакВідео

02:11

Напружена ситуація на ключових напрямках: у Генштабі розповіли подробиці

01:30

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

Реклама
01:09

Трамп готує удар по Кремлю: що стоїть за стратегією "батога і пряника"

00:52

Відомий продюсер розкрив секрет його особливого зв'язку з бойфрендом

00:10

Засяяла по-новому: Олена Кравець здивувала зміною іміджу

00:03

Зима піднімає ставки: який новий "зимовий" штраф підстерігає водіїв

00:01

Кудрявцева розпрощалася зі своїм волоссям і здивувала короткою стрижкою

26 серпня, вівторок
23:48

"На жаль": Тіна Кароль розкрила головну причину своєї самотностіВідео

23:22

Матуся в очікуванні: у Мережі з'явився рідкісний кадр вагітної Лесі Нікітюк

23:15

"Літній бліцкриг" Путіна здувся: аналітик розповів, як ЗСУ змінили хід кампанії

23:15

Неллі Фуртадо висміяла хейтерів, які соромили її за зайву вагу

23:02

"Для танго потрібні двоє": Трамп заговорип про санкції проти УкраїниВідео

23:01

Гороскоп на вересень 2025 для Стрільців: час змін і несподіваних рішеньВідео

22:46

Сабатинівська культура: можливі пращури "народів моря"

22:27

"Мільйони, а в перспективі й мільярди": Трамп зізнався, як США заробляють на Україні

22:23

Кущі огірків оживають: копійчаний засіб, що продовжує плодоношення до морозівВідео

22:05

"Ні на йоту": звідки в нас ця фраза

21:53

Пральна машина засяє небаченою чистотою: натуральний засіб здивує справжнім чудомВідео

21:51

З якими країнами українці зможуть мати множинне громадянство - оприлюднено список

21:24

Гороскоп на вересень 2025: на Скорпіонів чекає місяць затемнень, змін і починаньВідео

21:22

Найтаємничіші острови світу: місця, куди вхід заборонено

21:08

В Україні змінили порядок і умови виплат для ВПО: кого зачеплять нововведення

Реклама
21:04

Світова сенсація: як унікальна знахідка на Рівненщині змінила історію світуВідео

20:56

"Ключ" до миру не на Заході: Стубб назвав несподівану умову для миру в Україні

20:45

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

20:35

Коли квасити капусту у вересні 2025: ідеальні дати та найкращий часВідео

20:33

Мовчазний фронт Кремля: що еліта Росії приховує від Путіна в питанні війни

20:15

"Росії стане ще болючіше": якого серйозного удару може завдати Україна

20:05

"Динамо" Лобановського: як кияни долали грандів європейського футболуВідео

19:29

Собака виявився розумнішим за господаря: вівчарка розгадала хитрий фокус і підкорила Мережу

19:18

Виїзд за кордон дозволено: уряд ухвалив зміни для українських чоловіків

19:13

Як Кейт Міддлтон та принцеса Діана: королівська родина готується до весілля

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти