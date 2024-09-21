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Важливі компоненти для балістичних ракет не світять: чому Іран відмовив Росії

Даяна Швець
21 вересня 2024, 14:59
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Опитані Reuters експерти озвучили одразу кілька причин, чому Росія не отримала пускові установки до Fath-360.
Иран, ракеты, Путин, Fatah-110
Іран не надав Путіну важливий додаток до Fatah-110 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, сайт Кремля, pixbay.com

Балістичні ракети малої дальності Fath-360 Іран Росії передав, а от мобільними пусковими установками, необхідними для їхнього запуску, вирішив не ділитися.

Цю інформацію агентству Reuters підтвердили одразу три поінформовані джерела – європейський дипломат, представник європейської розвідки та американський посадовець.

Як стверджує американський співрозмовник Reuters, Іран не поставив Росії пускові установки на момент оголошення США про постачання іранських ракет.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

А от представник європейської розвідки взагалі зазначив, що надання Москві пускових установок не очікував.

Опитані Reuters експерти озвучили одразу кілька причин, чому Росія не отримала пускові установки до Fath-360:

  • Москва може планувати модифікувати вантажівки для перевезення ракет.
  • Це спроба Тегерана залишити простір для маневру в переговорах із західними державами.
Важливі компоненти для балістичних ракет не світять: чому Іран відмовив Росії
Іранські балістичні ракети / Инфографика: Главред

Якщо проаналізувати військову допомогу Ірану російській кампанії в Україні, то сьогодні вона включає:

  • Постачання сотень безпілотних літальних апаратів односторонньої дії.
  • Артилерійські боєприпаси.
  • Широку підтримку російському виробництву БПЛА всередині країни.

Відносини Ірану та Росії та роль Тегерана у війні РФ в Україні

До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.
19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську.

На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС.

У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство.

Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом.

Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35.

Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

Військова допомога Ірану для Росії - останні новини

На початку вересня Іран підтвердив передачу Росії "балістики" для обстрілу України.

Своєю чергою Володимир Зеленський дав відповідь на запитання, чи била РФ по Україні іранськими ракетами. Він зазначив, що в України станом на зараз немає доказів застосування іранських балістичних ракет переданих Росії по території України.

Нещодавно експерт Маломуж розповів, куди РФ буде бити ракетами з Ірану. Росія отримала від Ірану партію ракет Fath-360 дальність ураження яких дозволятиме РФ завдавати ударів по прифронтових містах, зазначив експерт.

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