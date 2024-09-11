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Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

Юрій Берендій
11 вересня 2024, 19:24
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Володимир Зеленський зазначив, що в України станом на зараз немає доказів застосування іранських балістичних ракет переданих Росії по території України.
Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь
Зеленський відповів, чи застосовувала Росія іранські ракети / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Україна отримала інформацію про передачу іранських балістичних ракет до Росії від розвідок Західних держав, однак, наразі немає доказів ударів цими ракетами по території України. Про це заявив президент України під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею, яка відбулася у рамках четвертого саміту "Кримської платформи", переда

"Щодо іранських ракет. Ми отримали таку само інформацію, яку ви бачили в медіа, без якихось деталей. Деякі деталі щодо кількості нам надали розвідки партнерів. Поки що не можу підтвердити застосування відповідних ракет", – розповів Зеленський.

Він заявив, що підтвердить факт використання цих ракет лише за наявності доказів, як це було у випадку зі зброєю з Північної Кореї – як ракет, так і артилерійських снарядів.

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Також він зауважив, що наразі відомо про масове використання іранських дронів. За словами Зеленського, росіяни отримали ліцензії на складання і виробництво іранських ударних дронів на своїй території.

Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь
Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Fateh-110/Zolfaghar. Що відомо про іранські ракети?

Fateh-110 - іранська мобільна одноступінчаста твердопаливна ракета класу "земля - земля". Ракета розроблена Іраном на основі некерованої ракети "Зільзаль-2" - шляхом додавання системи наведення.

2010 року Іран провів випробування Fateh-110 третього покоління. Міністр оборони Ірану Ахмад Вахіді заявив, що точність, дальність, час готовності до пуску та можливості довгострокового зберігання ракети збільшено. Після цього іранське телебачення надало кадри випробування та удару. Дальність польоту ракети заявлено як 300 км. Особливістю цього покоління стало вдосконалені точності ударів наведення ракети на мету.

Zolfaghar - це іранська тактична балістична ракета, яка, як вважається, належить сімейству Fateh-110 і є першою балістичною ракетою будь-якого типу. Заявлена дальність польоту ракети становить 700 км, йдеться у статті Вікіпедії.

Передача Росії іранських балістичних ракет - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран передав Росії перші балістичні ракети, які окупанти можуть використати для ударів по Україні вже протягом кількох тижнів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Лондоні 10 вересня, зазначивши, що надання цих ракет стане значною ескалацією конфлікту.

Росія може застосувати іранські ракети Fath-360 по українських цілях протягом найближчих тижнів, про що Київ попереджають західні розвідки. Найефективнішим способом протидії, на думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, є їх знищення на складах.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що іранські балістичні ракети становлять серйозну загрозу, і навіть сучасні системи Patriot можуть мати труднощі з їхнім перехопленням.

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