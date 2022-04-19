У Запорізькій ОВА висловилися щодо "референдуму" в Розівці

У Запорізькій ОВА прокоментували "референдум" у Розівці

Запорізька військова адміністрація назвала незаконним так званий "референдум" у окупованій Розівці, де "народний Схід" постановив приєднатися до "ДНР", йдеться в повідомленні Запорізької ОВА у вівторок, 19 квітня.

Там нагадали, що Розівка знаходиться під російською окупацією з 2 березня.

"Весь цей час вони проводили певну роботу з місцевим населенням, робили так званий перепис, потім повісили прапори так званої Л/ДНР. Нещодавно до громади приїжджав один з ватажків так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив голова Пологівської РДА Артур Крупський, місцеве населення обманом було зібрано в місцеву будівлю культури.

"Людям сказали, що будуть обговорюватися питання виплати пенсії і з'ясовувати їх соціально-побутові потреби. Насправді ж людям озвучили так званий меморандум за те, аби провести вибори нового "мера", якогось "активу села", а потім і про звернення до так званої "ДНР" про приєднання, поки не буде захоплено Запоріжжя. Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України", – повідомив Крупський.

За його словами, ця фейкова подія несе загрозу насамперед самим жителям громади. У військовій адміністрації додали, що знають про всіх колаборантів, які брали участь в цьому, і направили відповідні заяви до СБУ і поліції.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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