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США і Канада відправлять Україні ще більше артилерії

19 квітня 2022, 22:59

США і Канада вирішили направляти нашій країні ще більше артилерії у зв'язку з війною проти Росії.

Білий дім, Україна, США
США направить Україні озброєння / Reuters

США і Канада вирішили направляти нашій країні ще більше артилерії у зв'язку з війною проти Росії, повідомляє видання CNN.

Після прибуття до Портсмуту журналісти запитали президента Штатів Джо Байдена про те, чи планують США поставити Україні ще більше артилерії, на що він відповів "так".

У той же час, як повідомляє журналіст видання CTV News Рейчел Айелло, Канада також планує підтримати Україну. Прем'єр Джастін Трюдо заявив про те, що його країна направить нам "важку артилерію".

Також він зазначив, що це було пряме прохання президента України Володимира Зеленського.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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