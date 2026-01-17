Рус
Перемир’я на фронті: Україна та Росія зупинили вогонь на одній локації

Маріна Фурман
17 січня 2026, 07:59
Припинення вогню дозволить провести ремонтні роботи на ЗАЕС.
На ЗАЕС домовилися про припинення вогню / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Коротко:

  • Україна та РФ погодили локальне перемир’я
  • Припинення вогню дозволить відремонтувати електролінію до ЗАЕС

Україна та країна-агресор Росія погодилися на локальне припинення вогню, задля проведення ремонтних робіт на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він підкреслив, що домовленість про локальне припинення вогню дозволить розпочати ремонт саме останньої резервної лінії електропередачі на Запорізькій АЕС.

відео дня

Відомо, що резервна лінія зазнала пошкодження внаслідок бойових дій 2 січня, що зробило найбільшу АЕС Європи повністю залежною від єдиної діючої магістральної лінії 750 кВ.

Зазначається, що фахівці України вже найближчими днями почнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ.

"МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, якого ми домоглися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати", - додав Гроссі.

Перемир’я на фронті: Україна та Росія зупинили вогонь на одній локації
Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

РФ пропонує Трампу ЗАЕС як "готовий актив" - що відомо

За словами експерта із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тараса Жовтенка, Росія намагається використати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як інструмент для економічних домовленостей зі США, пропонуючи її адміністрації Дональда Трампа як альтернативний "бізнес-проект".

Жовтенко підкреслив, що Україні необхідно скоординувати позицію з європейськими партнерами і не допустити реалізації такого сценарію. За його словами, важливо донести до Трампа, що ЗАЕС у нинішньому стані не може бути джерелом швидкого прибутку.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нещодавно Володимир Путін заявив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України.

Згодом Главред писав, що МАГАТЕ розпочало консультації щодо створення тимчасової зони припинення вогню поблизу окупованої Запорізької АЕС для проведення ремонтних робіт.

Тим часом окупаційна армія країни-агресора Росії розмістила свою військову техніку прямо біля ядерних реакторів Запорізької АЕС, що біля тимчасово окупованого Енергодара.

Про джерело: МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

війна в Україні МАГАТЭ режим припинення вогню Запорізька АЕС
