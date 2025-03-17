В Україні не виключили послаблення санкцій проти РФ і назвали умову – Politico

Економічні обмеження проти РФ мають слугувати інструментом для припинення війни.

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В Україні сні виключають послаблення санкцій проти РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Україна може розглянути варіант послаблення санкцій проти Росії

Санкції проти РФ мають слугувати інструментом для припинення війни

Україна може розглянути варіант послаблення санкцій проти Росії, якщо це сприятиме досягненню справедливості та безпеки в рамках мирної угоди, заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, економічні обмеження проти Росії мають слугувати не тільки покаранням, а й інструментом для припинення війни, пише Politico.

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"Ці санкції не просто покарання, вони мають стати важелем для досягнення міцного миру", - наголосив уповноважений президента України з питань санкційної політики.

За його словами, повернення до бізнес-відносин із Росією можливе тільки після реальних кроків Москви в напрямку припинення війни. Санкції мають бути використані так, щоб примусити Росію до переговорів.

При цьому Власюк також додав, що Київ прагне отримати компенсацію за страждання, яких зазнали українці внаслідок війни.

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Нагадаємо, раніше у США анонсували "пекельні санкції" проти РФ. Йтиметься про введення санкцій щодо банківського та енергетичного секторів РФ, каже Ліндсі Грем.

Як повідомляв Главред, опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко вважає, що країна-агресор Росія матиме можливості для ведення війни проти України доти, доки не запроваджено серйозних санкцій щодо її газової та нафтової галузей. Але навіть санкції не є значущим фактором.

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