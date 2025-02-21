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Трамп може зняти санкції з РФ після зустрічі з Путіним – деталі

Марія Николишин
21 лютого 2025, 21:16
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Посилюючись союзницькими зв'язками зі США, Росія може піднестися.
Трамп може зняти санкції з РФ після зустрічі з Путіним – деталі
Санкції проти РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головне із заяви журналіста:

  • Путін тисне на Трампа та добивається зняття санкцій
  • Зараз у Росії ейфорія з приводу зближення із США
  • Путін упевнений, що потенціал Росії не вичерпано

Російський диктатор Володимир Путін тисне на президента США Дональда Трампа з тим, щоб він якомога швидше зняв санкції з Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

За його словами, держсекретар США Марко Рубіо вже сказав, що до особистої зустрічі Трампа з Путіним санкції не будуть зняті з Росії і продовжать діяти.

"Після зустрічі Трампа з Путіним усе це може змінитися, і частину санкцій, особливо болючих для Росії, буде знято. Не всі відразу, але частина - важлива і життєво необхідна. Після цього (Путін – ред.) отримає прилив сил. Щоб відновитися і повернути колишній натиск, Росії знадобиться кілька місяців. Путін упевнений, що потенціал Росії не вичерпано. Адже, за великим рахунком, вони ще не оголошували загальної мобілізації, ця карта у нього ще залишилася", - сказав експерт.

Він також додав, що зараз у Росії ейфорія з приводу "Трамп - наш".

"Мовляв, Трамп наш, рідний, у нас знову зближення з Америкою. Ми більше не вороги, це Байден був сволота, а Трамп хороший, американці схаменулися і зрозуміли, з ким їм треба дружити - не з європейцями, а з росіянами", - наголосив Сотник.

На його думку, переводячи Америку на роль союзника і посилюючись союзницькими зв'язками зі США, Росія може піднестися, причому дуже швидко.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Сотником, у якому він розповів, як РФ перетворює США на союзника, і що далі буде з війною в Україні:

Санкції проти Росії - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, посли Європейського Союзу у середу, 19 лютого, погодили 16-й пакет санкцій у відповідь на повномасштабну агресію Росії проти України. Офіційно новий санкційний пакет буде схвалений міністрами закордонних справ країн ЄС 24 лютого, – у третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас, спецпредставник Трампа щодо України і Росії Кіт Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп нібито готовий подвоїти санкції проти країни-агресорки Росії, щоб змусити її припинити війну проти України.

15 січня Міністерство фінансів США оголосило про накладення санкцій на нові російські схеми, що використовуються для обходу санкцій щодо військових товарів.

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Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

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