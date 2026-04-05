Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

Важливо:
- Ліквідовано колишнього начальника департаменту в СБУ Ляпкіна
- Зрадник обіймав посаду начальника департаменту оперативного документування
Під час війни в Україні було ліквідовано колишнього начальника департаменту Служби безпеки України, генерал-майора Володимира Ляпкіна, який після Революції гідності втік до РФ.
Зрадник перебував у лавах збройного бандитського угруповання "Барс-33", яке бере участь у боях проти Збройних сил України. Як пише Медіазона, разом з ним був знищений колишній співробітник МНС з Підмосков’я, полковник Едуард Малов.
Зазначається, що перше повідомлення про ліквідацію опублікував зрадник Олег Царьов. Обох військових злочинців було ліквідовано 17 березня 2026 року, зазначає видання.
Що відомо про зрадника Ляпкіна
За даними Царьова, Ляпкін обіймав у СБУ посаду начальника департаменту оперативного документування. До його сфери відповідальності входила "невидима сторона роботи СБУ — прослуховування, зовнішнє спостереження, збір інформації". Звання генерал-майора Ляпкін отримав у 2013 році. Тоді ж він особисто брав участь у розгоні протестів на Майдані.
Зазначається, що після втечі Віктора Януковича з України Ляпкін був звільнений із СБУ серед інших високопоставлених офіцерів. Колишній офіцер втік до Росії й оселився в анексованому Криму.
Після початку війни та окупації Херсона Володимир Ляпкін отримав посаду заступника голови "Державної служби безпеки Херсонської області". Зазначимо, що у 2025 році СБУ повідомило про підозру у колабораційній діяльності щодо Ляпкіна.
Ляпкін був знищений 17 березня 2026 року. Як пише Царьов, перебіжчик перебував у лавах бандитського угруповання "Барс-33" під прізвиськом "Батий".
Інші новини:
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред