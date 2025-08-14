У вересні зросте ризик для України з боку Білорусі: у чому справа

З 12 по 16 вересня у Білорусі буде активна фаза російсько-білоруських навчань, і в цей період часу ризик для України зросте.

У вересні зросте ризик для України з боку Білорусі/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, 38 Брестська ДШБр

Коротко:

У вересні цього року ризик для України з боку Білорусі зросте

Це пов’язано зі спільними навчаннями РФ і Білорусі, які відбуватимуться з 12 по 16 вересня

Зараз не фіксується загрозливих моментів для України з боку Білорусі. Проте загроза для нашої держави з боку РБ зросте у вересні, адже у період з 12 по 16 вересня там буде активна фаза спільних російсько-білоруських навчань. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Загрозливих моментів безпосередньо по лінії кордону ми не фіксували. Власне, станом на зараз на території Білорусі по напрямку нашого кордону ми не відмічаємо формування якогось ударного угрупування, яке вже було сформоване або яке формувалося", – зазначив він.

Проте він наголосив, що зараз увага України прикута до спільних навчань, які мають відбутися на території Білорусі, в тому числі між Білоруссю та країною-агресоркою Росією.

"Бо ризик і загроза для нашої країни в цей час, звісно, зростатиме. Особливо під час активної фази цих навчань, яка має пройти у вересні з 12 по 16 число. До цього відбуватимуться командно-штабні навчання, навчання сил логістики, зв'язку", – розповів Демченко.

Він зазначив, що перші ешелони техніки та особового складу Росії вже прибули на територію Білорусі.

"Але зазначу, що їхня кількість невелика. Задача підрозділів розвідок – як Міністерства оборони, так і Державної прикордонної служби – отримати всю необхідну інформацію щодо тієї кількості сил та засобів, які Росія зможе залучити до цих навчань на території Білорусі. І від того вже треба буде виходити, наскільки ризик для нашої країни зросте", – сказав він.

Демченко також зазначив, що військові навчання в Білорусі не означають, що може відбутися якийсь наступ на Україну. Але, за його словами, можуть здійснюватися якісь провокації.

"Не варто очікувати, що відразу відбудеться якийсь там наступ. Але навіть під час цих навчань не варто виключати, що можуть здійснюватися якісь провокації або нагнітання ситуації в інформаційному полі для того, щоб Україна реагувала і посилювала цей напрямок додатковими силами і, можливо, як очікує РФ, послаблювала більш важливі напрямки, де ведуться активні бойові дії", – сказав Демченко.

Андрей Демченко/ скрин

Дивіться відео з коментарем Демченко:

Чи є ризик для України з боку Білорусі – останні новини

