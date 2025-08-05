Наступ в пріоритеті: оглядач пояснив мету військових навчань біля України

Коваленко розповів, що саме відпрацьовують російські та білоруські війська під час навчань.

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Що будуть відпрацьовувати окупанти і білоруські війська / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, МО Білорусі

Що сказав Коваленко:

Під час військових навчань РФ і Білорусь відпрацьовують більше наступальних дій

У програмі навчання є десантування з повітря

Країна-агресорка Росія та дружня їй Білорусь час від часу проводять спільні навчання, як от "Захід-2025", "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" чи "Ешелон-2025". На них армії двох країн відпрацьовують в першу чергу наступальні дії.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, разом з росіянами білоруська армія працює над комплексом дій оборонного і наступального характеру, але останній має більш вагоме значення.

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Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

"Якщо ти відпрацьовуєш оборону, можеш відпрацьовувати ще й захист флангів, а, прориваючи оборону противника і розширюючи фланги, в певний момент переходиш в оборону. Росія комбінує", - пояснив він.

Коваленко зауважив, що під час нових навчать військові будуть відпрацьовувати і десантування з повітря, хоча воно не взагалі не виправдовує, як показала практика з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"За весь період повномасштабного вторгнення в Україну було лише два успішні десантування російських окупантів: у Новій Каховці та Гостомелі (хоча тут у росіян були надвеликі втрати, тож успіх під питанням)", - наголосив оглядач.

Тим не менш, Росія та Білорусь налаштовані відпрацювати усі сценарії оборони та нападу, щоб їх можна було використати у випадку вторгнення, або ж під час оборони так званої буферної зони.

Дивіться відео про те, які наслідки матиме війна Росії і НАТО:

Військові навчання Росії та Білорусі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України попередив про потенційну загрозу від літніх навчань російських військ у Білорусі. Однак наразі ситуація на кордоні залишається контрольованою та без змін.

Напередодні також в ДПСУ зазначили, що аналізуючи активну фазу цих навчань, можна зробити висновок, що загроза для України у цей період зростатиме.

Раніше повідомлялося, що в рамках російсько-білоруських навчань поблизу кордону з Україною може бути здіснена атака країни-агресорки Росії із білоруської території, як це сталося у 2022 році.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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