Наступ в пріоритеті: оглядач пояснив мету військових навчань біля України

Що сказав Коваленко:
- Під час військових навчань РФ і Білорусь відпрацьовують більше наступальних дій
- У програмі навчання є десантування з повітря
Країна-агресорка Росія та дружня їй Білорусь час від часу проводять спільні навчання, як от "Захід-2025", "Взаємодія-2025", "Пошук-2025" чи "Ешелон-2025". На них армії двох країн відпрацьовують в першу чергу наступальні дії.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, разом з росіянами білоруська армія працює над комплексом дій оборонного і наступального характеру, але останній має більш вагоме значення.
"Якщо ти відпрацьовуєш оборону, можеш відпрацьовувати ще й захист флангів, а, прориваючи оборону противника і розширюючи фланги, в певний момент переходиш в оборону. Росія комбінує", - пояснив він.
Коваленко зауважив, що під час нових навчать військові будуть відпрацьовувати і десантування з повітря, хоча воно не взагалі не виправдовує, як показала практика з початку повномасштабного вторгнення РФ.
"За весь період повномасштабного вторгнення в Україну було лише два успішні десантування російських окупантів: у Новій Каховці та Гостомелі (хоча тут у росіян були надвеликі втрати, тож успіх під питанням)", - наголосив оглядач.
Тим не менш, Росія та Білорусь налаштовані відпрацювати усі сценарії оборони та нападу, щоб їх можна було використати у випадку вторгнення, або ж під час оборони так званої буферної зони.
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Військові навчання Росії та Білорусі - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що президент України попередив про потенційну загрозу від літніх навчань російських військ у Білорусі. Однак наразі ситуація на кордоні залишається контрольованою та без змін.
Напередодні також в ДПСУ зазначили, що аналізуючи активну фазу цих навчань, можна зробити висновок, що загроза для України у цей період зростатиме.
Раніше повідомлялося, що в рамках російсько-білоруських навчань поблизу кордону з Україною може бути здіснена атака країни-агресорки Росії із білоруської території, як це сталося у 2022 році.
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Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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