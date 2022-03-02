У Рівному нетверезий водій позбувся авто на користь ЗСУ

Транспортний засіб буде передано на потреби Збройних сил або відділення територіальної оборони.
Нетверезі водії отримують нестандартні покарання в умовах воєнного стану. Рівненський автомобіліст змушений віддати транспортний засіб на потреби війська, повідомляє Telegram-канал голови ОДА.
Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів про поповнення автопарку Захисників України.
"Перший пішов", - зазначив очільник області.
За його словами, патрульна поліція конфіскувала авто у нетверезого водія. Транспортний засіб буде передано на потреби Збройних сил або відділення територіальної оборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Сумській області Територіальна оборона захопила російський танк. Як повідомив голова Сумської ВДГА Дмитро Живицький, техніку в окупантів вдалося відібрати без зброї.
За словами Живицького, теробороні допомагав керівник одного з держпідприємств.
"Автопарк Сумської ОДА, попри війну, поповнюється новим транспортом [...] Пишаюся!",- сказав чиновник.
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