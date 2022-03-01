Ситуація у Волновасі: "Люди йдуть під обстріли"

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У Волновасі постійні обстріли, місто зруйноване, мирні люди ховаються у підвалах та не можуть допомогти своїм близьким, повідомляє УНІАН.

"По Волновасі люди бігають, переступаючи через трупи. В одному з підвалів обвалилася плита. Чоловікові перебило ноги. Він стікав кров'ю на очах дружини і дитини. Допомоги чекати нема звідки. Обстріли вдень і вночі. Центр зруйнований повністю. Електрики немає, зв'язку немає, водопостачання немає. Діти з батьками вже кілька днів сидять в підвалах багатоповерхівок, вода і їжа закінчуються, або закінчилися. Люди вискакують відправити смс, в пошуках води перебігають з укриття в укриття. Біжать переступаючи через трупи. Люди йдуть по 5 кілометрів пішки під обстрілами", - говорить керівник офісу гуманітарної місії "Пролісок – Волноваха" Володимир Веденін.

Обговорюється "зелений коридор" для масової евакуації. Місто хочуть стерти з лиця землі разом з дітьми, людьми похилого віку, хворими.

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Нагадаємо, що після того, як будівлю облдерждаміністрації у Харкові було зруйновано, жителі Харкова вийшли на площу Свободи, де вона розташована, і звернулися до росіян.

"Подивіться, що ви зробили. Тут люди святкували. Зупиніться, поки не пізно. Йти. Душіть цю тварюку", - заявили харків'яни, не стримуючи емоцій.