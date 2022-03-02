Помстилися за обстріл Житомира: українські десантники захопили частину Горлівки

Ракета / УНІАН

У Житомирі 1 березня, пізно вночі, після удару ворожої крилатої ракети Калібр по базі 95 бригади загорілися житлові будинки.

Вона прилетіла з території Білорусії. Але ця ж окрема десантно-штурмова бригада зараз зайшла в окупованому Горлівці.

Про це повідомив депутат Київради, заступник голови фракції, волонтер, ветеран АТО, колишній боєць 95-ї бригади Олександр Погребиський.

В результаті ворожого обстрілу бази 95 бригади почали горіти житлові будинки мирних жителів. Рятувальники намагаються врятувати тих, кому ще ця допомога потрібна.

Водночас українські військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади зайшли в окуповану з 2014 року Горлівку і повернули під свій контроль частину міста.

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У Сіверському районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ РФ, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втратах противника починаючи з першого дня війни 24.02 по 01.03 станом на 06:00.

Повідомляється, що в особовому складі загинули 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.