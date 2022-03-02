Обстріл Житомира: жахливі кадри наслідків

Житомир обстріляли з ракет" Калібр " / ДСНС

Увечері 1 березня російські війська вдарили по спальних районах Житомира. В результаті загинули 2 людини, ще 16 – постраждали, серед них 6 дітей. Рятувальники оприлюднили фото та відео руйнування.

Приблизно о 22:30 через загрозу обстрілу в місті оголосили повітряну тривогу. Всіх жителів закликали відправитися в укриття. Через пів години в Житомирі в районі Богунія прогримів потужний вибух.

Російські загарбники стріляли з ракет "Калібр" по базі десантників з 95 ОДШБр. Вогонь перекинувся на житлові будинки та пологовий будинок.

Обстріл спальних кварталів Житомира прокоментував міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Окупанти цілилися по казармах бригади і по житлових будинках поруч. Нападами на жінок і дітей, наших воїнів Кремль досягне аж ніяк не того результату, до якого прагне. Це зайвий доказ того, що ніякого "русского мира" не існує. Є нацистська ідеологія в голові у Дещиці маніяків, які поки тримають владу в Росії", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, на даний момент аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють 95 рятувальників та 14 одиниць техніки.

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