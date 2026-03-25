Нова тактика повітряного терору: чому РФ атакувала вдень і скільки дронів готує

Росія планує розширити керування безпілотниками з території Білорусі та підвищити дальність ударів по Україні.

https://glavred.net/war/novaya-taktika-vozdushnogo-terrora-pochemu-rf-nanesla-udar-dnem-i-skolko-dronov-gotovit-10751861.html Посилання скопійоване

Росія планує розширити керування безпілотниками з території Білорусі

Коротко:

Росія завдала масованого удару дронами по Україні

За день використано понад 550 ударних БпЛА

Атаки охопили північ, центр та захід країни

Вдень 24 березня Росія провела масований удар безпілотниками по території України. У різних регіонах зростає кількість загиблих і поранених. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За їхніми даними, лише у світлу пору доби ворог застосував понад 550 ударних дронів. Загалом упродовж умовної доби — з 18:00 23 березня до 18:00 24 березня — Росія використала майже тисячу БпЛА типів Shahed, "Гербера" та інших.

відео дня

Зокрема, у період з 09:00 до 18:00 24 березня було зафіксовано 556 ударних безпілотників. Значна їх частина заходила з півночі — через Чернігівську та Сумську області.

Водночас географія атак вдень була ширшою, ніж уночі: під ударами опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області, а також західні регіони — від Хмельницького до Львова.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що після нічної комбінованої атаки Росія не припинила повітряний терор.

"Велика кількість безпілотників залетіла з півночі (Чернігівська та Сумська області), вони фактично рухалися колонами. Географія удару протягом денного часу була ширшою, ніж вночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина та західні регіони від Хмельницького до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби (з 18-ї години понеділка – ред.)", – повідомив Ігнат.

Він додав, що для відбиття атаки були задіяні всі наявні засоби — від авіації до мобільних вогневих груп, а детальні результати роботи ППО оприлюднять пізніше.

/ Скріншот YouTube

РФ намагається перейти до цілодобових атак дронами

Росія змінює тактику та прагне здійснювати безперервні удари безпілотниками протягом доби. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни зараз намагаються вийти на інтенсивний режим запусків шахедів протягом доби, на який вони хотіли вийти ще в 2025 році. Але для того, щоб здійснювати ці пуски зараз, протягом тривалого часу, вони здійснювали певне накопичення ресурсів. Відповідно, досі не можуть стабільно це робити", – зазначив він.

За його словами, такі дії свідчать про намір РФ і надалі атакувати тилові регіони України та нарощувати можливості свого ВПК.

Шахед / Інфографіка: Главред

Росія може вийти на 800–1000 дронів на добу

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу заявив, що нинішня атака може бути підготовкою до ще масштабніших ударів.

"Для цього у противника вже є різні види дронів – від найпростіших "Шахедів", які літають від координати до координати, до "Шахедів", які, я думаю, дуже скоро будуть обладнані штучним інтелектом".

"Треба розуміти, що 800 "Шахедів" на добу може стати реальністю. Сьогодні ця атака могла бути першою спробою росіян".

За його словами, Росія робить ставку на дешеві засоби ураження, щоб виснажити українську ППО.

Кремль тестує нову тактику виснаження ППО

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають атаку 23–24 березня небезпечним етапом зміни тактики РФ.

У звіті зазначається, що російські війська можуть чергувати періоди накопичення ракет із масованими ударами, поєднуючи їх із великою кількістю безпілотників для перевантаження ППО.

"Росія планувала запускати ударні серії з понад 1000 БпЛА по Україні до осені 2025 року, і серія ударів 23-24 березня – це найближчий до цієї мети крок російських військ".

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

РФ може розширити можливості керування дронами з території Білорусі

Росія планує створити інфраструктуру для управління безпілотниками у Білорусі. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі "Київ 24".

За його словами, йдеться про встановлення антен висотою до 100 метрів, що дозволить збільшити дальність керування дронами.

"Як пояснив експерт, сигнал керування безпілотником поширюється лише в межах прямої видимості. Це означає, що без супутникового зв'язку оператор не може ефективно керувати дроном на великих відстанях, оскільки радіохвилі не "огинають" перешкоди та горизонт".

Очікується, що Росія може розгорнути щонайменше чотири такі станції, що потенційно посилить загрозу для північних регіонів України.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред