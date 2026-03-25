Нова тактика повітряного терору: чому РФ атакувала вдень і скільки дронів готує

Руслан Іваненко
25 березня 2026, 19:28
Росія планує розширити керування безпілотниками з території Білорусі та підвищити дальність ударів по Україні.
Росія планує розширити керування безпілотниками з території Білорусі

Коротко:

  • Росія завдала масованого удару дронами по Україні
  • За день використано понад 550 ударних БпЛА
  • Атаки охопили північ, центр та захід країни

Вдень 24 березня Росія провела масований удар безпілотниками по території України. У різних регіонах зростає кількість загиблих і поранених. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За їхніми даними, лише у світлу пору доби ворог застосував понад 550 ударних дронів. Загалом упродовж умовної доби — з 18:00 23 березня до 18:00 24 березня — Росія використала майже тисячу БпЛА типів Shahed, "Гербера" та інших.

Зокрема, у період з 09:00 до 18:00 24 березня було зафіксовано 556 ударних безпілотників. Значна їх частина заходила з півночі — через Чернігівську та Сумську області.

Водночас географія атак вдень була ширшою, ніж уночі: під ударами опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області, а також західні регіони — від Хмельницького до Львова.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що після нічної комбінованої атаки Росія не припинила повітряний терор.

"Велика кількість безпілотників залетіла з півночі (Чернігівська та Сумська області), вони фактично рухалися колонами. Географія удару протягом денного часу була ширшою, ніж вночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина та західні регіони від Хмельницького до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби (з 18-ї години понеділка – ред.)", – повідомив Ігнат.

Він додав, що для відбиття атаки були задіяні всі наявні засоби — від авіації до мобільних вогневих груп, а детальні результати роботи ППО оприлюднять пізніше.

РФ намагається перейти до цілодобових атак дронами

Росія змінює тактику та прагне здійснювати безперервні удари безпілотниками протягом доби. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни зараз намагаються вийти на інтенсивний режим запусків шахедів протягом доби, на який вони хотіли вийти ще в 2025 році. Але для того, щоб здійснювати ці пуски зараз, протягом тривалого часу, вони здійснювали певне накопичення ресурсів. Відповідно, досі не можуть стабільно це робити", – зазначив він.

За його словами, такі дії свідчать про намір РФ і надалі атакувати тилові регіони України та нарощувати можливості свого ВПК.

Росія може вийти на 800–1000 дронів на добу

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу заявив, що нинішня атака може бути підготовкою до ще масштабніших ударів.

"Для цього у противника вже є різні види дронів – від найпростіших "Шахедів", які літають від координати до координати, до "Шахедів", які, я думаю, дуже скоро будуть обладнані штучним інтелектом".

"Треба розуміти, що 800 "Шахедів" на добу може стати реальністю. Сьогодні ця атака могла бути першою спробою росіян".

За його словами, Росія робить ставку на дешеві засоби ураження, щоб виснажити українську ППО.

Кремль тестує нову тактику виснаження ППО

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають атаку 23–24 березня небезпечним етапом зміни тактики РФ.

У звіті зазначається, що російські війська можуть чергувати періоди накопичення ракет із масованими ударами, поєднуючи їх із великою кількістю безпілотників для перевантаження ППО.

"Росія планувала запускати ударні серії з понад 1000 БпЛА по Україні до осені 2025 року, і серія ударів 23-24 березня – це найближчий до цієї мети крок російських військ".

РФ може розширити можливості керування дронами з території Білорусі

Росія планує створити інфраструктуру для управління безпілотниками у Білорусі. Про це повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі "Київ 24".

За його словами, йдеться про встановлення антен висотою до 100 метрів, що дозволить збільшити дальність керування дронами.

"Як пояснив експерт, сигнал керування безпілотником поширюється лише в межах прямої видимості. Це означає, що без супутникового зв'язку оператор не може ефективно керувати дроном на великих відстанях, оскільки радіохвилі не "огинають" перешкоди та горизонт".

Очікується, що Росія може розгорнути щонайменше чотири такі станції, що потенційно посилить загрозу для північних регіонів України.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні - Зеленський

Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні - Зеленський

20:53Війна
Нова тактика повітряного терору: чому РФ атакувала вдень і скільки дронів готує

Нова тактика повітряного терору: чому РФ атакувала вдень і скільки дронів готує

19:28Війна
Мобілізація в містах буде по-новому - які зміни готуються та кого зачепить

Мобілізація в містах буде по-новому - які зміни готуються та кого зачепить

18:37Війна
Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

Гороскоп Таро на завтра, 26 березня: Левам — шлях, Рибам — виклик

Гороскоп Таро на завтра, 26 березня: Левам — шлях, Рибам — виклик

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні баристи за 45 с

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

Гороскоп на завтра, 26 березня: Овнам - подарунок, Водоліям - прибуток

Останні новини

20:53

Росія готує операцію проти систем водопостачання в Україні - Зеленський

20:52

Синій колір проти білокрилки: як позбутися шкідника без хімії

20:22

Потепління вривається на Львівщину: коли очікувати +18 градусів

20:21

"Іскандерів" стане менше: ЗСУ здобули нові спроможності для ураження - аналітик

20:09

Чому чекісти носили шкіряні куртки: від вошей до символу влади

Росія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - ГорбачРосія може вторгнутися в країни Балтії протягом 2026 року, гарантій успіху немає - Горбач
19:57

Навіщо господині відрізають куточок губки для посуду: про цей трюк знають одиниці

19:40

Відправили до психіатричної лікарні: у Росії помер 49-річний зірка серіалів

19:35

Найдорожчий скарб: що зберігали українські жінки у скринях, які були лише їхнімиВідео

19:28

Нова тактика повітряного терору: чому РФ атакувала вдень і скільки дронів готує

19:11

Келлог знайшов несподівану схожість між Зеленським і Трампом - що він сказав

19:02

Колишній Лорак з'явився з красивою блондинкою та показав ніжності в ліжку

18:51

Як легко очистити батареї і підвищити ефективність опалення: простий трюк

18:37

Мобілізація в містах буде по-новому - які зміни готуються та кого зачепить

18:20

"Соромно зізнатися": Аліна Гросу відверто розповіла про вагітність

18:19

У Дніпрі готують підвищення тарифів на проїзд: коли та наскільки піднімуть ціну

18:10

Замість траси - стародавнє місто: несподіване відкриття археологів

18:04

Мирні переговори були змістовними, але прогресу нема: у МЗС назвали причину

17:25

Рада "заблокована": депутати влаштували демарш та висунули умови, чим це загрожує

17:10

Сад у березні: 4 критично важливі справи, які потрібно встигнути до кінця місяця

17:07

Чому Великдень у православних і католиків не збігається: все вирішує один нюанс

17:03

Як сказати українською "препятствовать": багато хто говорить неправильно

16:56

Гривня раптово зміцнилася, долар з євро пішли на дно: курс валют на 26 березня

16:32

Буде майже +20 градусів: на Тернопільщині очікується справжнє потепління

16:29

"Контингент не той": Кіркоров відмовився співати для окупантів

16:09

Чому посвідчення водія в СРСР не діяло за межами міста - пояснення здивує

15:43

Українці скуповують кілограмами: ціни на один продукт обвалилися до мінімуму

15:43

Історія кохання на відстані світлових років: фільм "Ти — космос" вже доступний до перегляду на Київстар ТБ

15:43

"Прощавай, друже": помер відомий український актор

15:25

На кого чекає найважливіший місяць 2026 року: гороскоп на квітеньВідео

15:20

Великодні яйця з вау‑ефектом: як зробити яскраві крашанки за копійки

14:58

В Україні ввели нові правила роботи на держслужбі — що зміниться для чоловіків

14:37

Власників зруйнованого житла звільнили від оплати комуналки: ухвалено закон

14:25

Місячний календар стрижок на квітень 2026 року: що робити з волоссям до Великодня

14:22

Залетів з території РФ: дрон вдарив по електростанції в Естонії, що відомо

14:20

Що насправді означають схрещені руки під час розмови: не завжди сигнал недовіри

14:01

Сили оборони вразили російський бойовий криголам на Балтиці

13:38

Як розморозити м'ясо за лічені хвилини: блогерка вразила лайфхаком

13:37

Як перевірити штрафи за паркування онлайн: в Україні запрацював новий сервісВідео

13:22

Наступний після Жеваго: медіа прогнозують, що  за кордоном знайдуть  і екс-власника "Дельта банку" Лагуна

13:00

Кошеня відкинули через "непривабливу" зовнішність, але потім саме його обрали й полюбили

12:52

Китайський гороскоп на завтра, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

12:46

Садівники шкодують про це: названо квіти, які краще не садити в садуВідео

12:39

Угорщина припиняє постачання газу в Україну: Орбан оголосив новий ультиматум

12:08

"Бабусині" речі знову в моді: названо інтер’єрні тренди 2026 рокуВідео

11:43

"Суми величезні": LELÉKA розповіла про масштаби витрат на "Євробачення"

11:41

Буданов: Україна вперше розробляє стратегію розширення відносин і присутності в Африці

11:41

Температура піде вниз: відомо, коли Україну накриють дощі та похолодання

11:39

"Чекаємо на бурову": дочка-качок путіністки Шукшиної вразила новим відео

11:35

Місячний календар на квітень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

10:56

Росія змінює тактику ударів по Україні: в ISW вказали на небезпечну деталь

