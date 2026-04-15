Залишатися небезпечно: в одному з регіонів України розширили зону евакуацію

Рада оборони Харківщини офіційно посилює заходи безпеки та вивозить мешканців із небезпечних районів.

Обласна влада спільно з рятувальниками готує логістику для вивезення сотень людей

Коротко:

Розширено евакуацію в Куп’янському районі

12 сіл: 756 людей, з них 74 дитини

11 сіл: 34 родини, 54 дитини

У Куп’янському районі Харківській області розширюють зону обов’язкової та примусової евакуації.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області за участі представників обласної влади, військових, рятувальників, силових структур та керівників районних військових адміністрацій, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами посадовців, йдеться про евакуацію цивільного населення з населених пунктів, які перебувають у зоні підвищеної небезпеки через бойові дії.

Зокрема, ухвалено рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом планується вивезти 756 осіб, серед них 74 дитини.

Додаткові евакуаційні заходи

Крім того, запроваджується обов’язкова евакуація у примусовий спосіб сімей із дітьми ще з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Йдеться про 34 родини, у яких виховується 54 дитини.

Окремо під час засідання розглянули питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ. У громадах, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних захисних споруд із протирадіаційними функціями, опрацьовуються альтернативні рішення для забезпечення безпеки дітей під час освітнього процесу.

Куди РФ перекидає війська - аналіз експерта Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні напрямки фронту, готуючи їх до наступальних дій. За його словами, частина сил проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-ту дивізію морської піхоти передано до складу 29-ї армії, яка може отримати близько 50 танків, 4,5 тисячі військових і приблизно 150 бронемашин. Основними завданнями противника є стримування контратак ЗСУ, спроби перехопити ініціативу та просування в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ посилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекидають підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.

Як повідомляв Главред, в п’яти населених пунктах Запорізької області оголошено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Раніше примусову та обовʼязкову евакуацію родин з дітьми оголосили у Запорізькому районі. Жителів селища Малокатеринівка закликали негайно евакуюватися у більш безпечне місце.

Крім того, із окремих населених пунктів Дніпропетровської області також погоджено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками.

