Маріуполь готуються приєднати до РФ: з'явилася дата "референдуму"

Зруйнований окупантами РФ Маріуполь / Фото Reuters

В Маріуполі Донецької області окупаційна влада готує заходи щодо приєднання міста до РФ.

Йде підготовка так званого "референдуму" про приєднання до Росії, він може пройти 15 травня, розповів в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він попередив про наявність ознак підготовки прямої інтеграції Маріуполя в Росію разом з окупованою частиною Донецької області. Очікується, що на непідконтрольні території зайдуть російські банки і вузи.

"Надходить інформація про намір організації та проведення "референдуму" в Маріуполі про приєднання до Росії. Вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неодноразово отримували свідчення джерел, що самопроголошений мер назве саме цю дату. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати - продовжуємо відстежувати і фіксувати", - зазначив Андрющенко.

Він також підкреслив, що в місцевих школах вже підписують зошити "Маріуполь. Ростовська область".

Оборона Азовсталі

На територію меткомбінату" Азовсталь "(Маріуполь Донецької обл.) було здійснено сотні авіанальоти, в тому числі - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк"Азов".

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Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату"Азовтсаль".

Раніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу" Азовсталь", в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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