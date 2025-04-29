Медведєв 'пригрозив' ядерною зброєю двом країнам НАТО

Заступник Путіна в Радбезі агресора Росії погрожує країнам, які нещодавно вступили до Альянсу.

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Медведєв "погрожує" ядерною зброєю і "відплатою" Фінляндії та Швеції / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Що сказав Медведєв:

Нові країни НАТО - "цілі військ РФ"

Країни "потрапили в приціл", зокрема, ядерної зброї РФ

Дмитро Медведєв вибухнув ядерними погрозами на адресу Фінляндії та Швеції, які вступили до НАТО після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, заступник голови Радбезу РФ заявив, що держави, які нещодавно приєдналися до Північноатлантичного альянсу, мовляв, автоматично стали ціллю для російської армії, "включно з можливими ударами відплати та навіть ядерною складовою".

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За словами урядовця, раніше такі країни, як Фінляндія та Швеція, мали "певні міжнародні преференції внаслідок геополітичного становища та маси інших чинників". Проте після їхньої євроатлантичної інтеграції ситуація, мовляв, змінилася.

"А зараз вони перебувають у ворожому нам блоці, а отже, вони автоматично стали ціллю для наших збройних сил, включно з можливими ударами відплати і навіть ядерною складовою, або превентивними заходами в рамках військової доктрини... Вони просто потрапили в приціл наших збройних сил. Їм стало краще жити?" - Ні! Це політичні ігри", - підкреслив Дмитро Медведєв.

Які країни мають ядерну зброю / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, у березні помічник Путіна з питань національної безпеки Микола Патрушев заявив, що Москва, мовляв, бачить загрози своїй портовій інфраструктурі і судноплавству з боку НАТО в країнах Балтії. Чиновник звинуватив Велику Британію в нібито загостренні ситуації.

У квітні директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін пригрозив країнам Балтії та Польщі, що вони буцімто стануть першими, хто "постраждає" в разі реалізації сценарію конфлікту Росії і НАТО.

"Вони мали б зрозуміти (хоча поки що не розуміють), що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, усьому блоку НАТО, але більшою мірою перші, хто постраждає, - це носії таких ідей, носії серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн", - говорив Наришкін.

Патрушев звинуватив НАТО у "відпрацюванні захоплення" Калінінградської області. Зокрема, він вважає, що військові навчання Альянсу - мовляв, підготовка до наступальних операцій на території від Вільнюса до Одеси.

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Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

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