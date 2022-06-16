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У Києві розмістили ППО зі штучним інтелектом: який принцип роботи

16 червня 2022, 22:34

Штучний інтелект необхідний, щоб мінімізувати людський фактор.

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У Києві стоять системи ППО зі штучним інтелектом / mil.in.ua

Зараз у Києві працює система ППО зі штучним інтелектом, хоча й не всі, повідомив в ефірі телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

Говорячи про системи ППО міжнародного зразка, Смірнов зазначив, що там вже працює цей штучний інтелект, який визначає траєкторії польотів об'єктів, і може, в тому числі, спрацювати на випередження.

Він також розповів про роботу штучного інтелекту в різних системах, зокрема, про те, як це застосовується в роботі ДСНС. Представник міністерства нагадав, що зараз проводяться роботи з розмінування.

"І маємо розуміти, що є дуже багато моментів, де залучаються передові технології, в тому числі, аеродрони, які можуть підніматися на певну висоту, сканувати певний об'єкт. І ці процеси є автоматичними. Ця система сама сканує і передає дані. Якщо вона знаходить певну міну - відразу повідомляє. І умовний сапер бачить вже, де знаходиться, що це може бути", - поінформував радник голови МВС України.

Він уточнив, що штучний інтелект необхідний, щоб мінімізувати людський фактор і, умовно кажучи, прискорити роботу певних структур. Так само це працює, в тому числі, при виявленні тих чи інших ситуацій на сході нашої країни, сказав представник МВС.

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"Тому звичайно, ця історія - надзвичайно потрібна в 21-му столітті, якщо ми зараз говоримо про військові дії - для мінімізації людського фактора і більшої безпеки і охорони", - сказав він.

Війна Росії проти України

У Головному управлінні розвідки раніше заявили, що у РФ є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії росіян будуть залежати від обстановки на фронті. Унаслідок невдач вони переглядають свої завдання кожні 30 днів. Росія, як і раніше, має намір захопити українську державу, і може перекинути на війну ще 40 батальйонних тактичних груп.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що він готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, якщо Росія дійсно готова завершити війну, такі переговори можливі. Зеленський готовий до формату, який буде припускати припинення бойових дій і виведення російських військ з українських територій.

Президент Зеленський попередив, що Росія може напасти на захід у тому випадку, якщо їй вдасться окупувати Україну. Як стверджує гарант, західний світ повинен наслідувати приклад Києва і продемонструвати силу.

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