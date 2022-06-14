Окупанти намагалися здати на металобрухт запчастини до комплексу ППО, щоб не їхати на передову/ Вікіпедія, Reuters

На Донеччині окупанти для того, щоб уникнути відправлення на передову, розібрали свою військову техніку і частину деталей намагалися здати на металобрухт.

Деталі зняли із зенітного ракетного комплексу "Тор". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною. Загарбники познімали з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління та вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів", – йдеться у повідомленні.

Проте горе-"бізнесменів" підвела їхня жадібність. Вони назвали занадто високу ціну в пункті приймання брухту і не змогли дійти згоди щодо оплати з працівницею пункту. У висновку вона зателефонувала у так зване "Міністерство державної безпеки ДНР" і "здала" окупантів, які до неї прийшли.

Уникнути передової загарбники не змогли – їх відправили туди з піхотою.

"Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти-"бізнесмени" продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій", – розповіли у ГУР Міноборони України.

Раніше повідомлялося, що армія України вже за 20 км від Херсона. ЗСУ упродовж двох тижнів ведуть контрнаступальні дії у напрямку Херсонської області. Війська просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського і вже наближаються до Томиної Балки.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Олексій Арестович зазначив, що світ нічого не зробив, щоб покарати РФ після звірств російської армії у Бучі та інших населених пунктах під Києвом. Тоді в Росії боялися, що світ їх "порве", але цього не сталося, тому Росія відчуває вседозволеність і може спробувати приєднати до себе окуповані території України.

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