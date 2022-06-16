"Спочатку робить, а потім думає": Зеленський висловився про дії Путіна

Зеленський висловився про Путіна / Колаж Офіс президента, УНІАН

Лідер країни-агресора Володимир Путін абсолютно не осмислює наслідки своїх рішень перед тим, як їх прийняти, йдеться в заяві президента Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Я не впевнений, що президент РФ готовий щось чути. Мені здається, що він знаходиться в стадії, коли він схвалює рішення, а потім вже з кимось говорить. Мені здається, що саме в такому порядку прийняття рішень: не обговорювати, А Спочатку діяти, а потім думати, в такому порядку припинити війну або бажати припинити війну неможливо", - розповів Зеленський.

За його словами, зараз у світі немає такого лідера, який здатний напоумити Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

"Тільки колективно, тільки об'єднавшись це буде дійсно міцна сила, яка зупинить РФ", - зазначив Зеленський.

Війна Росії проти України

У Головному управлінні розвідки раніше заявили, що у РФ є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії росіян будуть залежати від обстановки на фронті. Унаслідок невдач вони переглядають свої завдання кожні 30 днів. Росія, як і раніше, має намір захопити українську державу, і може перекинути на війну ще 40 батальйонних тактичних груп.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що він готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. За його словами, якщо Росія дійсно готова завершити війну, такі переговори можливі. Зеленський готовий до формату, який буде припускати припинення бойових дій і виведення російських військ з українських територій.

Президент Зеленський попередив, що Росія може напасти на захід у тому випадку, якщо їй вдасться окупувати Україну. Як стверджує гарант, західний світ повинен наслідувати приклад Києва і продемонструвати силу.

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